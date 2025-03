Odvjetnik: Nikako ne bi bilo dobro da nam se situacija kao u slučaju Beroš-Petrač ponovi

Podijeli :

Odvjetnik Fran Olujić razgovarao je u N1 Studiju uživo s našim Ivanom Hrstićem o intervju glavne europske tužiteljice Laure Kovesi za N1.

Podsjetimo, glavna europska tužiteljica Laura Kovesi dala je ekskluzivni intervju našoj Mili Moralić povodom objave godišnjeg izvješća o radu, u središtu EPPO-a u Luksemburgu. U razgovoru je Kovesi prvi put progovorila i detaljno obrazložila zašto je slučaj Beroš jedinstven u povijesti EPPO-a te zašto je način na koji je donesena odluka o nadležnosti, suprotna pravu EU-a.

Kovesi ekskluzivno za N1: Hrvatska je jedinstven slučaj u EU-u, ako se nešto ne promijeni imat ćemo 100 sukoba nadležnosti

Intervju je prokomentirao i Fran Olujić: “Kovesi nije donijela nove argumente, a što se tiče njenog tona rekao bih da je u nešto i reterirala. Sada kaže da je to uobičajena pravna situacija da dolazi do sukoba nadležnosti i koju treba riješiti, tvrdi, promjenom našeg zakon. Naš DORH kada se referirao na njenu pritužbu Europskoj komisiji onda je uočio da ukupno 14 država članica Europske unije ima ovo zakonsko rješenje. Je li to tako ili nije, stvar je političke volje na razini Europske unije. Idu li ukupni trendovi na razini Europske unije u korist onoga što tvrdi Kovesi, o tome bi se dalo razgovarati. Čini mi se da se ide više u smjeru ojačavanja suverenosti država, a ne davanja viših ovlasti institucijama Europske unije pa tako i europskom javnom tužitelju.”

“Meni kao praktičaru, kao nekom tko brani interes klijenata u kaznenom postupku, nama je u interesu da od početka znamo tko je nadležan, da od početka znamo tko nam je protivnik. Nikako ne bi bilo dobro da nam se ovakva situaciju kakvu smo imali u slučaju Beroš-Petrač ponovi u praksi i da dvije neovisne institucije, kao nadležni tužitelji otvaraju istrage protiv istih ljudi za iste inkriminacije u istom razdoblju”, dodao je.

