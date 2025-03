Fuchs: Moralna je obveza sindikata platiti dan u štrajku

Podijeli :

Ministar znanosti obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u ponedjeljak je izjavio da sindikati imaju moralnu obvezu platiti učiteljima iz svojih prihoda dan proveden u štrajku te je odbacio njihove optužbe da zastrašivanjima pokušava obeshrabriti nastavnike da podrže štrajk.

U utorak počinje prvi od pet štrajkova

”Djelatnicima će dan proveden u štrajku biti plaćen samo je pitanje iz kojih izvora. To bi bila moralna obveza sindikata, kad već skupljaju sindikalne članarine koje iznose jedan posto plaće. Tako je od 2019. do danas prihod samih sindikata rastao preko 60 posto, s obzirom na to da svako povećanje plaća rezultira većim prihodima u sindikalnoj kasi”, rekao je Fuchs na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg početka štrajka u dalmatinskim županijama.

Prvi je to od pet cirkularnih štrajkova koje planiraju Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

”I u ostalim zemljama sindikati imaju obvezu svojem članstvu nadoknaditi potraživanje za dane provedene u štrajku, zato pozivam sve one koji su sudjelovali u štrajku da se obrate svojim sindikatima za nadoknadu”, kazao je ministar.

Tri obrazovna sindikata ranije su prozvali resornog ministra da na njih ‘ide đonom’, a još od štrajka upozorenja prije dva tjedna tvrde da raznim metodama zastrašivanja želi obeshrabriti nastavnike da se priključe štrajku.

Na koji način zastrašujem?

”Nije mi jasno na koji ih način ja zastrašujem, osim što potpuno jasno i glasno komuniciram činjenice i brojke koje pokazuju da nije sasvim točno ono što sindikati govore. Neka mi kažu čime im ja to prijetim, otkazima ili nečim drugim”, odgovorio je Fuchs.

Najavljeni štrajkovi kreću nakon dva neuspješna postupka mirenja s Ministarstvom obrazovanja. Resorni ministar poručio je roditeljima da svoju djecu sutra svako pošalju u škole, bez obzira na to kakve obavijesti dobivaju.

”Djeca trebaju doći u škole, a onda će ravnatelji, kad ustanove mogu li organizirati nastavu ili ne, napraviti sljedeće korake”, istaknuo je.

Državni tajnik: Zahtjevi sindikata neutemeljeni

Organizatori štrajka zahtijevaju povećanje osnovice za 10 posto i privremeni dodatak dok se ne usklade koeficijenti. Također, traže odgodu modularne nastave u strukovnim školama za godinu dana, kao i odgodu ocjenjivanja učitelja i nastavnika.

Državni tajnik Stipe Mamić ponovio je da su zahtjevi sindikata neutemeljeni jer su, primjerice, neto plaće nastavnika u srednjim školama od 2019. godine porasle za oko 70 posto, a plaće asistenata u visokom obrazovanju veće su za 58 posto.

”Mi danas imamo situaciju da su prosječne plaće u sustavu veće od prosječne plaće u zemlji. Primjerice, u Finskoj su te plaće ispod prosječnih, iako su njihove veće, što ovisi o snazi ekonomije. Jedan od glavnih argumenata, onaj o inflaciji, ne stoji”, naglasio je državni tajnik.

