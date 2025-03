Vlada održala hitnu sjednicu: Štrajk nastavnika neće biti plaćen

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vlada Republike Hrvatske je održala hitnu telefonsku sjednicu i donijela odluku da štrajk u obrazovanju neće biti plaćen.

Kako je priopćeno iz Banskih dvora, Vlada je donijela Odluku o nastavku primjene Odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću zaposlenicima u sustavu osnovnog i srednjeg školstva te znanosti i visokog obrazovanja za vrijeme sudjelovanja u štrajku,.

Cirkularni regionalni štrajk započet će sutra na jugu zemlje, odnosno u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Štrajk će se nastaviti u petak, 3. travnja u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Sljedeći dan cirkularnog štrajka bit će 7. travnja 2025. godine, kada će se štrajk održati u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Potom će se štrajk nastaviti 9. travnja u Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, a dva dana kasnije i u Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno do drukčije odluke sindikata, objavio je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama. Zahtjevi sindikata i dalje uključuju povećanje osnovice plaće od 947.18 eura za 10 posto (umjesto od tri plus tri posto), povećanje koeficijenata za obračun plaće i, dok se sustav koeficijenata ne uredi, povratak prosvjetnog dodatka.

Četvrti zahtjev je izuzeće zaposlenika sustava znanosti i obrazovanja od ocjenjivanja učinkovitosti rada, a sindikati traže i odgodu reforme strukovnih škola, modularne nastave te sistematizaciju radnih mjesta u znanosti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sindikati očekuju dobar odaziv na štrajk u Dalmaciji Fuchs o štrajku: Djeca trebaju doći u školu Pokušaj mirenja nije uspio, štrajkat će se u školama i na fakultetima