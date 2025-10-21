GiP Pionir napustio Karlovac nakon što im je rečeno da moraju sanirati oštećenja na Zvijezdi

Izvođač radova u karlovačkoj jezgri Zvijezdi tvrtka GIP Pionir iz Zagreba je napustila gradilište nakon što je zaprimila dopis iz tvrtke Vodovod i kanalizacija kao naručitelja da moraju sanirati nastala oštećenja, rekao je direktor te komunalne tvrtke Miroslav Vukovojac u utorak.
Oglas
"Reakcija na dopis našeg odvjetnika"
Vukovojac je kazao da je odvjetnik tog komunalnog poduzeća poslao dopis o tome GIP-u Pionir i nadzoru tvrtki Projekt iz Nove Gorice prije par dana i da je potom nadzor izvijestio tvrtku Vodovod i kanalizacija o obustavi radova radi toga što je potrebno mijenjati glavni projekt.
"To je vjerojatno reakcija na taj dopis našeg odvjetnika", rekao je Vukovojac.
Radovi u Zvijezdi se provode u sklopu projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa" koji se uglavnom financira iz fondova EU, ali direktor nije iskazao zabrinutost da bi se novac morao vratiti.
"Trajanje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je produženo do 30. lipnja, a radovi u Zvijezdi su u visokoj fazi završenosti", dodao je Vukovojac.
Ne zna se ni kolika je novčana vrijednost sanacija
Rekao je da će dodatna vještačenja pokazati koliko iznosi procijenjena novčana vrijednost sanacija oštećenja u Zvijezdi. U Karlovcu je u utorak bio nadzorni inženjer Andrej Miška, no nije htio komentirati obustavu radova.
Gradska vijećnica SDP-a Ehlimana Planinac je komentirala da loše upravljanje i izostanak pravodobnih reakcija vlasti dovodi do loših posljedica i da Karlovac postaje grad-slučaj i grad niza promašenih i propuštenih prilika. Rekla je i da je ovaj projekt trebao biti simbol obnove i povratka života u središte grada, a da je postao simbol kašnjenja, nesnalaženja i izvjesne ogromne financijske štete.
"Gradonačelnik neposredni i jedini krivac"
Zapitala se i tko bi u ovakvim okolnostima prihvatio ulogu izvođača, ako bi se i raspisao novi postupak javne nabave, a gradski vijećnik Nezavisne liste "Bolji Karlovac" je rekao da smatra za ovu situaciju isključivim krivcem Grad Karlovac, odnosno gradonačelnika Damira Mandića iz Hrvatske demokratske zajednice.
"Neposredni je i jedini krivac jer je uhljebima doveo grad kamo ga je doveo", poručio je Blažević. Referirajući se na problem zamućenja vode koji je također povezan s radovima u sklopu ovog projekta rekao je da "mulj nije samo u cijevima, nego u cijeloj gradskoj upravi".
Stranka Možemo je također poručila da vidi krivca u HDZ-u i njegovim koalicijskim partnerima zbog stranačke podobnosti kao osnovnim kriterijem zapošljavanja. "Vodovod i kanalizacija je u stručnom i organizacijskom smislu potpuno devastirano poduzeće", ocijenili su iz stranke Možemo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas