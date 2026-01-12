Oglas

glavni tajnik nato-a

Glavni tajnik NATO-a Rutte obišao vojarnu na Plesu i novu vojnu opremu

Hina
12. sij. 2026. 13:20
N1

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte započeo je u ponedjeljak radni posjet Hrvatskoj u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, gdje je uz premijera Andreja Plenkovića, ministra obrane Ivana Anušića i načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida razgledao novu vojnu opremu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva predstavili su glavnom tajniku NATO-a najnoviju opremu koju je Hrvatska nabavila te mu izložili šest od 12 borbenih aviona Rafalea, tri bespilotne letjelice Bayraktar te helikopter Blackhawk, a čemu su, kako je istaknuo Plenković, Oružane snage RH godinama težile. 

Ruttea je zanimalo sve vezano uz prilagodbu HRZ-a na novu vojnu opremu, kako ona funkcionira, koliko je trajalo obučavanje pilota, koliko je toga nabavljeno.

"Ovi borbeni zrakoplovi doprinijeli su boljoj operativnoj sposobnosti naših zračnih snaga. Prošle godine isporučeno nam je svih 12 zrakoplova Rafale i od početka ove godine potpuno smo preuzeli nadzor nad hrvatskim nebom s našim zrakoplovima. Kao što možete vidjeti, imamo novu flotu helikoptera Blackhawk", poručio je Kundid.

Kao ključno je istaknuo tranziciju hrvatskih oružanih snaga s istočne na zapadnu vojnu opremu i tehnologiju.

"Prioritet nam je opremanje, modernizacija i razvoj naših operativnih sposobnosti. Provodimo mnogo različitih projekata koji će pridonijeti većoj razini naše borbene moći", dodao je te naveo nabavku i novih borbenih tenkova, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa i raketnog sustava.

"Vrlo impresivno. Pridružili ste se NATO-u 2009. godine i ovo je jedan od najvećih koraka u obrani. Sigurno ste vrlo ponosni", ocijenio je Rutte

mark rutte

