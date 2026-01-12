Glavni tajnik NATO-a Rutte obišao vojarnu na Plesu i novu vojnu opremu

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva predstavili su glavnom tajniku NATO-a najnoviju opremu koju je Hrvatska nabavila te mu izložili šest od 12 borbenih aviona Rafalea, tri bespilotne letjelice Bayraktar te helikopter Blackhawk, a čemu su, kako je istaknuo Plenković, Oružane snage RH godinama težile.