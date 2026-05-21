NE ZNAJU ŠTO MORAJU
Vlada donijela novi zakon, građani potpuno zbunjeni: "Najveći problem je njegova primjena u praksi"
Zakon o upravljanju i održavanju zgrada nedavno je prošao ocjenu ustavnosti, a među ključnim pitanjima o kojima se raspravljalo bile su odredbe o kućnom redu, sankcioniranju stanara, dozvolama za kratkoročni najam te zabrani postavljanja klima uređaja na pročeljima zgrada.
Iako je zakon stupio na snagu, mnogi suvlasnici i dalje nisu sigurni što konkretno moraju učiniti do kraja godine, a više o svemu u prilogu donosi naša Viktorija Kristić.
Stanari diljem Hrvatske tako se suočavaju s novim administrativnim obvezama, od sklapanja međuvlasničkih ugovora do izbora upravitelja zgrade. Cilj zakona je uvesti više reda u upravljanje stambenim zgradama, no provedba na terenu već sada otvara niz pitanja i problema.
"To je ugovor koji regulira odnose unutar zajednice i moraju sklopiti novi ugovor o upravljanju. Do kraja godine to znači da se odnosi reguliraju s upraviteljem. Ako se to ne dogodi, i to možda neće dogoditi u manjem broju slučajeva, neće biti nikakva panika. To znači da zajednica nije dobro organizirana i ona može nastaviti funkcionirati na način kako je funkcionirala do tada", rekao je Dejan Bodul s Pravnog fakulteta u Rijeci.
No, iz građanske inicijative Stanari zajedno upozoravaju kako se problemi u stambenim zgradama ne mogu riješiti isključivo međuvlasničkim ugovorima.
"Problemi u stambenim zgradama nadilaze odredbe ugovora i tiču se niza zakona, od narušene kvalitete života, sigurnosti stanovanja, nepoštivanja kućnog reda i izricanja kazni, što sve ne može biti obuhvaćeno međuvlasničkim ugovorom", kazala je Melis Mladino Brničević iz građanske inicijative Stanari zajedno.
"Nailazimo na brojne prepreke"
Dodaje kako se najveći problemi pojavljuju upravo u provedbi zakona u praksi, posebno kada je riječ o kratkoročnom najmu i sankcioniranju onih koji krše kućni red.
"Nailazimo na brojne prepreke, od toga da zgrade uglavnom nisu dobile OIB-e, do toga da uredi za turizam odbijaju provoditi zakone u praksi, a njihova su tumačenja u suprotnosti s pravnom strukom i tumačenjima pravosudne vlasti. Najveći problem je upravo primjena zakona u praksi, konkretno prilikom opoziva suglasnosti za kratkoročni najam zbog nepoštivanja kućnog reda. Već sada imamo probleme s lokalnim uredima za turizam koji odbijaju postupanja unatoč izričitim zakonskim odredbama", upozorila je Mladino Brničević.
Jedan od dodatnih izazova predstavlja i administracija. Svaka zgrada prema novim pravilima mora dobiti vlastiti OIB, no do sada ih je izdano tek oko 17.000, dok u Hrvatskoj postoji gotovo 60.000 stambenih zgrada.
Bodul ipak smatra kako se velik dio suvlasnika aktivno uključio u prilagodbu novim pravilima.
"Stanari su dosta angažirani oko toga. Barem što se naše udruge tiče, Udruge Hrvatske i Udruge stanara suvlasnika stambenih zgrada, situacija na terenu je relativno dobra. Uvijek postoji mjesta za pomak i boljitak, ali kako su rokovi u zakonu definirani, za sada se oni poštuju. Određena odstupanja će biti, ali to nije problematično i zapravo je očekivano", rekao je Bodul.
Pred suvlasnicima je razdoblje prilagodbe
Paralelno s provedbom zakona, država priprema i dugoročnu strategiju obnove zgrada, s ciljem smanjenja emisija i povećanja energetske učinkovitosti do 2050. godine.
"On je sad trenutno u izradi, ali ako pogledamo da smo za potres imali 25.000 lokacija i da smo jedan veći dio obnovili, možemo reći da smo sveobuhvatnu obnovu u jednom dijelu već završili. Zadovoljili smo temeljne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, konstrukcijski smo ojačali zgrade, a ostaje dio za one zgrade koje nisu bile pojedinačno kulturno dobro. Njih treba energetski obnoviti, kao i zgrade za koje nije podnesen zahtjev", izjavio je državni tajnik Tonči Glavinić.
Iako su zakoni doneseni, a rokovi jasno definirani, pred suvlasnicima je razdoblje prilagodbe koje će zahtijevati suradnju i dogovor svih stanara. Bez suglasnosti suvlasnika neće biti moguće provesti ni obnovu fasada, ni energetsku obnovu, ni učinkovito održavanje reda u zgradama, a upravo bi kultura zajedničkog stanovanja mogla postati najveći izazov provedbe novog zakona.
