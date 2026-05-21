Utrka zauzdavanja nove epidemije: Ovo je čini posebno izazovnom

Ebola je rijedak virus koji u početku uzrokuje groznicu, umor i bolove u mišićima, a zatim povraćanje i proljev. Bolest potom može prijeći u hemoragijsku fazu, s unutarnjim krvarenjem – koje se očituje krvlju u povraćenom sadržaju i stolici – kao i krvarenjem iz dijelova tijela poput nosa, desni, rodnice i mjesta uboda igle.