Slijedom ostavke predsjednika HOO-a Zlatka Mateše slijedi i prestanak mandata svih članova Vijeća HOO-a (čl. 60. stavak 4. Statuta HOO-a), o čemu će odluku donijeti Skupština HOO-a na izvanrednoj sjednici.
Temeljem Statuta HOO-a Skupština prihvaća ostavku predsjednika i donosi odluku o razrješenju članova Vijeća HOO-a.
Sukladno tome održat će se dvije sjednice Skupštine HOO-a, jedna za razrješenje predsjednika i članova Vijeća HOO-a i druga, za izbor predsjednika i članova Vijeća HOO-a, a tome će prethoditi provedba postupka isticanja kandidata za predsjednika. Teoretski i razrješenje starog i izbor novog vodstva može se dogoditi na istoj sjednici Skupštine.
Vijeće HOO-a, koje će održati sjednicu što je prije moguće, treba prethodno donijeti:
- odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine HOO-a za izbor predsjednika
- odluku o pokretanju postupka isticanja kandidata za predsjednika HOO-a do kraja mandatnog razdoblja Skupštine HOO-a (listopad 2028.).
Navedena odluka stupa na snagu nakon sjednice Skupštine HOO-a o prihvaćanju ostavke predsjednika HOO-a. O odluci o pokretanju postupka za isticanje kandidata za predsjednika HOO-a bit će obaviješteni svi članovi HOO-a.
Sjednica Skupštine HOO-a s izborom novog predsjednika, koji je mandatar za izbor članova Vijeća HOO-a, održat će se u roku od najmanje 60 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka isticanja kandidata za izbor predsjednika HOO-a i njezinog slanja svim članovima HOO-a.
Novi predsjednik i članovi Vijeća HOO-a biraju se na mandat do kraja mandata Skupštine HOO-a (listopad 2028.).
Kandidate za predsjednika HOO-a mogu istaknuti samo nacionalni sportski savezi u punopravnom članstvu HOO-a, učlanjeni u matične međunarodne federacije olimpijskih sportova i to između svih članova Skupštine s pravom glasa.
Za predsjednika HOO-a može biti izabrana osoba koja udovoljava uvjetima i kriterijima iz članka 53. Statuta HOO-a:
- da je državljanin Republike Hrvatske
- da je ugledan sportski djelatnik
- da vlada jednim od službenih jezika MOO-a (engleski ili francuski)
- da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpizma
- da prihvaća članak 53. Statuta HOO-a i Olimpijsku povelju
- da nema zapreka iz članka 114. tj. čl. 111. st 1. i 2. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama
- da je član Skupštine HOO-a.
Za isticanje kandidature za predsjednika HOO-a potrebno je najmanje 10 potpisa punopravnih članova HOO-a o podržavanju kandidature, a svaki član HOO-a može podržati samo jednog kandidata za predsjednika.
Kandidatura za izbor predsjednika HOO-a s priloženim potpisima podrške istoj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta i kriterija treba dostaviti HOO-u najkasnije osam dana prije datuma izvanredne sjednice Skupštine HOO-a.
