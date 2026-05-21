mandat do listopada 2028.

Ovo je procedura razrješenja dosadašnjeg i izbora novog predsjednika HOO-a

Hina
21. svi. 2026. 19:05
Izvanredna konferencija za novinare povodom ostavke Zlatka Mateše. Sinisa Krajac Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Slijedom ostavke predsjednika HOO-a Zlatka Mateše slijedi i prestanak mandata svih članova Vijeća HOO-a (čl. 60. stavak 4. Statuta HOO-a), o čemu će odluku donijeti Skupština HOO-a na izvanrednoj sjednici.

Temeljem Statuta HOO-a Skupština prihvaća ostavku predsjednika i donosi odluku o razrješenju članova Vijeća HOO-a.

Sukladno tome održat će se dvije sjednice Skupštine HOO-a, jedna za razrješenje predsjednika i članova Vijeća HOO-a i druga, za izbor predsjednika i članova Vijeća HOO-a, a tome će prethoditi provedba postupka isticanja kandidata za predsjednika. Teoretski i razrješenje starog i izbor novog vodstva može se dogoditi na istoj sjednici Skupštine.

Vijeće HOO-a, koje će održati sjednicu što je prije moguće, treba prethodno donijeti:

- odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine HOO-a za izbor predsjednika

- odluku o pokretanju postupka isticanja kandidata za predsjednika HOO-a do kraja mandatnog razdoblja Skupštine HOO-a (listopad 2028.).

Navedena odluka stupa na snagu nakon sjednice Skupštine HOO-a o prihvaćanju ostavke predsjednika HOO-a. O odluci o pokretanju postupka za isticanje kandidata za predsjednika HOO-a bit će obaviješteni svi članovi HOO-a.

Sjednica Skupštine HOO-a s izborom novog predsjednika, koji je mandatar za izbor članova Vijeća HOO-a, održat će se u roku od najmanje 60 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka isticanja kandidata za izbor predsjednika HOO-a i njezinog slanja svim članovima HOO-a.

Novi predsjednik i članovi Vijeća HOO-a biraju se na mandat do kraja mandata Skupštine HOO-a (listopad 2028.).

Kandidate za predsjednika HOO-a mogu istaknuti samo nacionalni sportski savezi u punopravnom članstvu HOO-a, učlanjeni u matične međunarodne federacije olimpijskih sportova i to između svih članova Skupštine s pravom glasa.

Za predsjednika HOO-a može biti izabrana osoba koja udovoljava uvjetima i kriterijima iz članka 53. Statuta HOO-a:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da je ugledan sportski djelatnik

- da vlada jednim od službenih jezika MOO-a (engleski ili francuski)

- da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpizma

- da prihvaća članak 53. Statuta HOO-a i Olimpijsku povelju

- da nema zapreka iz članka 114. tj. čl. 111. st 1. i 2. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama

- da je član Skupštine HOO-a.

Za isticanje kandidature za predsjednika HOO-a potrebno je najmanje 10 potpisa punopravnih članova HOO-a o podržavanju kandidature, a svaki član HOO-a može podržati samo jednog kandidata za predsjednika.

Kandidatura za izbor predsjednika HOO-a s priloženim potpisima podrške istoj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta i kriterija treba dostaviti HOO-u najkasnije osam dana prije datuma izvanredne sjednice Skupštine HOO-a.

