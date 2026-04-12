Oglas

nova usluga

Grad Bakar uveo besplatan prijevoz za onkološke pacijente

author
Hina
|
12. tra. 2026. 10:20
Sanitet
Neva Zganec / PIXSELL / Ilustracija

Grad Bakar uveo je besplatan prijevoz za onkološke pacijente koji terapije primaju u Klinici za tumore KBC Rijeka te je potpisan ugovor za novu socijalno-zdravstvenu uslugu.

Oglas

Riječ je o novoj usluzi kojom se osigurava prijevoz pacijenata od kućne adrese do KBC-a Rijeka, odnosno Klinike za tumore, i natrag, uz mogućnost pratnje ukoliko je pacijentu potrebna, istaknuli su iz Grada Bakra.

Naglasili su da time žele smanjiti logističke i financijske izazove s kojima se oboljeli i njihove obitelji svakodnevno suočavaju tijekom liječenja.

Pravo na korištenje besplatnog prijevoza imaju svi onkološki pacijenti s područja Grada Bakra (Bakar, Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak, Hreljin, Zlobin, Plosna i Ponikve) kojima je potrebna aktivna onkološka terapija.

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev za prijevoz, dostupan na službenim mrežnim stranicama Grada Bakra, uz priloženu presliku osobne iskaznice i dokaz o uključenju u proces onkoloških terapija odnosno liječnička dokumentacija. Nakon odobrenja zahtjeva, podnositelji dobivaju rješenje.

Daljnje predbilježbe za prijevoz primaju se radnim danom od 8 do 14 sati putem telefona 099 809 4322 ili e-maila [email protected]. U slučaju otkazivanja termina, potrebno je obavijestiti nadležnu službu najkasnije 24 sata unaprijed.

Po obavljenoj terapiji, korisnici su dužni potvrdu o prijevozu, koju dobivaju od prijevoznika, ovjeriti u KBC-u Rijeka te je vratiti prijevozniku.

Uslugu prijevoza obavljat će tvrtka Ultramarin d.o.o. iz Crikvenice, s kojom je, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, sklopljen ugovor o pružanju ove usluge.

Ugovor o nabavi usluge prijevoza za onkološke bolesnike potpisali su vlasnik tvrtke Igor Vukelić i gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić.

Prijevoz je za korisnike besplatan, a financiranje prijevoza provodi Grad Bakar i Primorsko-goranska županija.

Uvođenjem ove usluge Grad Bakar dodatno potvrđuje svoju usmjerenost na razvoj dostupnijeg i solidarnijeg sustava zdravstvene skrbi za sve svoje građane, poručili su iz bakarske Gradske uprave.

Teme
grad bakar kbc rijeka onkološki bolesnici prijevoz onkoloških bolesnika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ