Grad Bakar uveo besplatan prijevoz za onkološke pacijente

Grad Bakar uveo je besplatan prijevoz za onkološke pacijente koji terapije primaju u Klinici za tumore KBC Rijeka te je potpisan ugovor za novu socijalno-zdravstvenu uslugu.
Oglas
Riječ je o novoj usluzi kojom se osigurava prijevoz pacijenata od kućne adrese do KBC-a Rijeka, odnosno Klinike za tumore, i natrag, uz mogućnost pratnje ukoliko je pacijentu potrebna, istaknuli su iz Grada Bakra.
Naglasili su da time žele smanjiti logističke i financijske izazove s kojima se oboljeli i njihove obitelji svakodnevno suočavaju tijekom liječenja.
Pravo na korištenje besplatnog prijevoza imaju svi onkološki pacijenti s područja Grada Bakra (Bakar, Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak, Hreljin, Zlobin, Plosna i Ponikve) kojima je potrebna aktivna onkološka terapija.
Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev za prijevoz, dostupan na službenim mrežnim stranicama Grada Bakra, uz priloženu presliku osobne iskaznice i dokaz o uključenju u proces onkoloških terapija odnosno liječnička dokumentacija. Nakon odobrenja zahtjeva, podnositelji dobivaju rješenje.
Daljnje predbilježbe za prijevoz primaju se radnim danom od 8 do 14 sati putem telefona 099 809 4322 ili e-maila [email protected]. U slučaju otkazivanja termina, potrebno je obavijestiti nadležnu službu najkasnije 24 sata unaprijed.
Po obavljenoj terapiji, korisnici su dužni potvrdu o prijevozu, koju dobivaju od prijevoznika, ovjeriti u KBC-u Rijeka te je vratiti prijevozniku.
Uslugu prijevoza obavljat će tvrtka Ultramarin d.o.o. iz Crikvenice, s kojom je, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, sklopljen ugovor o pružanju ove usluge.
Ugovor o nabavi usluge prijevoza za onkološke bolesnike potpisali su vlasnik tvrtke Igor Vukelić i gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić.
Prijevoz je za korisnike besplatan, a financiranje prijevoza provodi Grad Bakar i Primorsko-goranska županija.
Uvođenjem ove usluge Grad Bakar dodatno potvrđuje svoju usmjerenost na razvoj dostupnijeg i solidarnijeg sustava zdravstvene skrbi za sve svoje građane, poručili su iz bakarske Gradske uprave.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas