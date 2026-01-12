Inicijativa Split je naš! proziva Grad: Zašto se ne rješava pitanje taksi-prijevoza onkoloških bolesnika?

Građanska inicijativa „Split je naš!“ upozorila je u ponedjeljak na, kako su naveli, višegodišnje ignoriranje Grada Splita njihovih prijedloga vezanih uz uvođenje besplatnog taksi-prijevoza za onkološke bolesnike te uređenje gradskog zemljišta za parkiranje u blizini bolnice.
Predstavnici inicijative održali su konferenciju za novinare u Parku života kod Onkologije KBC-a Split na kojoj su rekli da im Grad ne odgovara na upite, čime se, kako tvrde, krši Zakon o pravu na pristup informacijama.
Dodali su kako im se svakodnevno obraćaju građani, osobito umirovljenici te zdravstveno i socijalno ugrožene osobe, tražeći pomoć i informacije.
Predsjednica inicijative Marina Kovačević podsjetila je na obećanje gradonačelnika Tomislava Šute dano na sjednici Gradskog vijeća da će besplatni taksi-prijevoz za onkološke bolesnike biti uvršten u gradski proračun, istaknuvši kako takvu mjeru već provode brojni gradovi i općine u Hrvatskoj.
„Dok brojne sredine, uključujući i one s višestruko manjim proračunima, osiguravaju besplatan taksi-prijevoz za onkološke bolesnike, Split to još uvijek nema“, rekla je Kovačević, navodeći primjer općine Čavle.
Dodala je kako prema podacima Državnog zavoda za statistiku Split ima veću incidenciju karcinoma od nacionalnog prosjeka te da KBC Split gravitira oko 20 tisuća onkoloških bolesnika, uz više od 2.000 novih dijagnoza godišnje.
U očitovanju koje je Grad Split dostavio neposredno prije konferencije navodi se da je „netočna informacija da Grad Split nije osigurao sredstva za besplatan prijevoz onkoloških bolesnika“.
Dodaje se kako je u Proračunu za 2026. godinu osigurano 50.000 eura za besplatan prijevoz, unutar stavke od 400 tisuća eura namijenjene udrugama, te da je riječ o mjeri koja se uvodi po prvi put, a čiji će konkretan model uskoro biti predstavljen.
Kovačeviće se osvrnula se na tu najavu Grada ocijenivši kako je riječ o nedostatnom iznosu koji bi omogućio tek ograničen broj vožnji godišnje.
Tajnik inicijative Mate Buljubašić rekao je da se problem ne odnosi samo na onkološke bolesnike, već i na odnos Grada prema najranjivijim skupinama građana, među kojima su brojni umirovljenici.
Istaknuo je kako postoje provediva rješenja. „Ne govorimo o nečemu neizvedivom, nego o nedostatku političke volje“, rekao je Buljubašić, dodavši da ignoriranje problema, prema njegovim riječima, narušava dostojanstvo pacijenata koji se liječe u splitskoj onkologiji.
Građanska inicijativa „Split je naš!“ poručila je kako očekuje trajno i sustavno rješenje financirano iz gradskog proračuna.
