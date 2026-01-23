Nova šansa za hematološke onkološke bolesnike: U Hrvatskoj počinje proizvodnja CAR-T terapije

„Validacija je započela i trebala bi završiti do ljeta. Prvi pripravci mogli bi biti spremni na jesen. Prvih pet pripravaka bit će besplatno za one pacijente kojima je jedino preostalo liječenje CAR-T terapijom. O tome tko će ih primiti, odlučit će liječnički konzilij, sukladno dijagnozi i zdravstvenom stanju“, rekao je voditelj Zaklade Zora Mladen Merćep.