Grad Zagreb: Daj prijedlog za bolji kvart! od 6. srpnja do 16. kolovoza

Građani mogu predlagati projekte kojima se poboljšava kvaliteta javnog prostora, poput izgradnje nogostupa i pješačkih staza, uređenja prometne infrastrukture, parkova, zelenih površina, dječjih igrališta, parkova za pse te drugih javnih površina i objekata. Moguće je prijaviti jedan projekt u gradskoj četvrti koja sudjeluje u ovogodišnjem ciklusu, a o projektima koji prođu provjeru odlučivat će sami građani glasovanjem koje će biti otvoreno od kraja listopada do kraja studenoga.