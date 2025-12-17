Gradonačelnica Marković: U Supetru se neće tolerirati nasilna postupanja

​Iz Grada poručuju da će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i zakonskim propisima biti uklonjeni. Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.