Grbin: Ugrožava nas korupcija i sve lošiji život građana

Izvor: N1

Tribinom „Bolji rad, bolji život“ u organizaciji sisačko-moslavačkog SDP-a, predsjednik te stranke Peđa Grbin predstavio je u četvrtak SDP-ovu politiku za reformu radnog zakonodavstva – za budućnost rada u RH, te je poručio kako nas ugrožavaju korupcija i sve lošiji život građana.

“Dva najveća problema u Hrvatskoj su korupcija i kriminal, te sve lošiji život građana. Za korupciju je rješenje jednostavno, građani moraju izaći na izbore i maknuti HDZ što dalje od vlasti. Svaka će politička opcija u Hrvatskoj reći to isto. Kada je u pitanju loš život građana, tu samo jedna politička opcija daje rješenje, a to je SDP”, rekao je Grbin.

Zbog toga, kaže, idu Hrvatskom i gdje god mogu govore o problemima Zakona o radu i niskih plaća te o tome kako da ljudi u Hrvatskoj žive bolje.

Nužno je, ističe, osigurati da brojni dodaci koje imaju zaposleni u javnom sektoru, kao što je dodatak na prekovremeni rad, dodatak na smjenski rad, dodatak na noćni rad, dodatak za rad nedjeljom ili vikendom, budu upisani u Zakon o radu, kako bi ih svi mogli koristiti.

Najavio je i borbu za pravednije uređenje oporezivanja rada kroz porez na dohodak.

“Sada ćemo kao opozicijska stranka puhati za vrat vladajućima i tražiti od njih da to implementiraju. Ako oni to ne budu mogli ili ne budu znali, uz podršku građanki i građana Hrvatske osigurat ćemo da to nakon izbora postane pravo svih koji žive u ovoj zemlji. To je naša poruka i naša zadaća, ustvrdio je čelnik SDP-a Grbin.

Lalovac: Dizanje plaća jedini način borbe protiv inflacije

Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac je govorio o plaćama zaposlenih u odnosu na poskupljenja, odnosno inflaciju. Rekao je kako se SDP zauzima za podizanje plaća svima u Hrvatskoj, jer je to jedini način borbe protiv inflacije. “U Saboru ćemo predlagati rješenja, pogotovo sljedeće godine, kada se aktualizira pitanje usklađenja plaća, jer će u protivnom ozbiljno pasti životni standard građana bez obzira što imamo brojne fondove i sredstva EU, koji ništa ne znače ako nam padne standard”, rekao je.

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček je upozorila kako se sada moramo boriti za nešto, za što su se naši preci izborili prije 200 godina, a to je pravo na pošteno plaćen posao, pravo na plaćeni prekovremeni rad, pravo na osam sati rada, osam sati rekreacije i osam sati odmora, te ženska prava da odlučuju o svom tijelu.