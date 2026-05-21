Trump: Mogao bih se kandidirati za premijera Izraela, proveo sam anketu, imam 99 posto

N1 Info
21. svi. 2026. 17:47
Govoreći novinarima uoči ceremonije diplomiranja na Akademiji Obalne straže Sjedinjenih Država u srijedu, predsjednik SAD-a je rekao da bi se „mogao kandidirati za premijera” u Izraelu te da je ondje iznimno popularan.

„Možda ću nakon ovoga otići u Izrael i kandidirati se za premijera”, rekao je Trump. „Jutros sam imao anketu. Imam 99%, tako da je to dobro”, prenosi USA Today.

Nije bilo jasno na koju je anketu Trump mislio, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Benjamin Netanyahu trenutačni je izraelski premijer i obnašao je više mandata još od 1996. godine. Trump je snažno podržavao Netanyahua, dok su SAD i Izrael saveznici u aktualnom ratu protiv Irana.

Trump kaže da će Netanyahu „učiniti što god ja poželim”

Na pitanje je li razgovarao s Netanyahuom o stanju rata s Iranom, Trump je rekao:

„Dobro je. Vrlo je dobar čovjek. Učinit će što god ja poželim da učini. I sjajan je tip. Za mene je sjajan tip.”

Izjave su uslijedile dan nakon što je predsjednik SAD-a rekao da razmatra „još jedan veliki udar na Iran” te dva dana nakon što je izjavio da je odgodio moguće napade zbog napretka u mogućem dogovoru o okončanju sukoba.

„Ne zaboravite, Netanyahu je bio ratni premijer. I po mom mišljenju, u Izraelu se prema njemu ne odnose kako treba... Ali da, on je ratni premijer i jednostavno mislim da ga ne tretiraju dobro”, dodao je Trump.

