Sve više oboljelih od gripe u Hrvatskoj: HZJZ objavio nove podatke

Već se primjećuje pojavnost respiratornih bolesti, kao i pojava gripe. U ovom trenutku cjepivo je u dolasku u Hrvatsku tako da sam sigurna da će na vrijeme biti mogućnost cijepljenja, prije nego što gripa dođe do nekakvog vrhunca jer je i cilj da se cjepivo dobije prije "'peaka" pojavnosti, izjavila je ministrica Hrstić.