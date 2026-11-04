uskoro počinje cijepljenje
Sve više oboljelih od gripe u Hrvatskoj: HZJZ objavio nove podatke
U Hrvatskoj je u novoj sezoni praćenja gripe, zaključno s 1. studenim, prijavljeno 428 oboljelih, od čega 130 prošloga tjedna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Dolazak cjepiva protiv očekuje se ovoga tjedna.
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Pretprošlog tjedna prijavljeno je 97 oboljelih, a u tjednu prije njega, kalendarski 42. tjednu, 79 oboljelih.
Slučajevi gripe prijavljeni su iz većine županija, pri čemu se u prošlom tjednu najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Najveća stopa obolijevanja uobičajeno se bilježi u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.
Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u posljednjem tjednu laboratorijski je potvrđen samo jedan uzorak pozitivan na virus gripe, i to tip A.
Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), sporadični slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije. Među laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A.
Nova sezona epidemiološkog praćenja gripe počela je krajem rujna, a intenzivnije širenje bolesti očekuje se tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.
Cijepljenje protiv gripe trebao bi krenuti uskoro, nakon isporuke cjepiva.
Dolazak cjepiva protiv gripe očekuje se ovoga tjedna, izjavila je u utorak ministrica zdravstva Irena Hrstić.
HZJZ ranije je izvijestio kako je naručeno 420 tisuća doza cjepiva.
Već se primjećuje pojavnost respiratornih bolesti, kao i pojava gripe. U ovom trenutku cjepivo je u dolasku u Hrvatsku tako da sam sigurna da će na vrijeme biti mogućnost cijepljenja, prije nego što gripa dođe do nekakvog vrhunca jer je i cilj da se cjepivo dobije prije "'peaka" pojavnosti, izjavila je ministrica Hrstić.
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