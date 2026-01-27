HDZ: Ahmetović je inačica Sinčića, Pernara ili Bulja

HDZ je objavom na svojem Facebook profilu oštro napao SDP i Mirelu Ahmetović, povodom njezinih komentara o budućem ministru financija, Tomislavu Ćoriću.
"Koliko je SDP “kapacitiran” svjedoči to što im je zaštitno lice komesarka Ahmetović koja je “vizionarski” tvrdila da je #LNG terminal “štetan i neisplativ”, čak i prijetila da će se baciti pod bager. Neka inačica Sinčića, Pernara ili Bulja", poručili su iz Hrvatske demokratske zajednice na Facebooku.
"Još gore po Partiju, na njenom je čelu Hajdaš - koji je kao najgori ministar u najgoroj Vladi u povijesti namjeravao prodati Hrvatske autoceste i umjesto Pelješkog mosta forsirao koridor kroz BiH, a onako istančan proglasio je Dubrovnik “kokošinjcem”.
Pridodajmo tome partijsku gorljivu obranu protuustavne parole “Balkanska federacija bez država i nacija”, zabraniteljski gnjev i novi PR - koji je inače ozbiljnog Đujića sveo na mašućeg klauna s toalet papirom", dodaju.
"Zar im išta može poći krivo?"
Mirela Ahmetović napisala je na svom Facebook profilu kako se sjeća kada je, 2021., postavljala pitanje Tomislavu Ćoriću, tadašnjem ministru gospodarstva:
“Dok sam postavljala pitanje, Ćorić se cijelo vrijeme smijao, a u odgovoru banalizirao inflaciju u nastanku. Danas, više od četiri godine poslije, inflacija još divlja, a Tomislav Ćorić postao je ministar financija, koji bi tu istu inflaciju trebao suzbijati. I to je sve što trebate znati o Tomislavu Ćoriću i njegovoj novoj funkciji. Samo karijerist i debeli dužnik mogao je preuzeti ovu rupu od proračuna koju je napravio Plenković neodgovornom politikom
