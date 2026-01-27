HDZ: Ahmetović je inačica Sinčića, Pernara ili Bulja

“Dok sam postavljala pitanje, Ćorić se cijelo vrijeme smijao, a u odgovoru banalizirao inflaciju u nastanku. Danas, više od četiri godine poslije, inflacija još divlja, a Tomislav Ćorić postao je ministar financija, koji bi tu istu inflaciju trebao suzbijati. I to je sve što trebate znati o Tomislavu Ćoriću i njegovoj novoj funkciji. Samo karijerist i debeli dužnik mogao je preuzeti ovu rupu od proračuna koju je napravio Plenković neodgovornom politikom