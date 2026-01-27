Mnogi vozači ovo preskaču pri parkiranju: Može vas skupo koštati

Postoje situacije u kojima je upotreba ručne kočnice ne samo preporučljiva, nego i obavezna. Prva i najočitija je prilikom zamjene gume. Aktivirana parkirna kočnica osigurat će da se vozilo ne pomakne s dizalice, što je ključno za sigurnost. Također, ona služi kao sustav za kočenje u nuždi. U rijetkom, ali mogućem slučaju potpunog otkazivanja hidrauličkog sustava glavnih kočnica, postupnim i laganim povlačenjem ručne kočnice moguće je sigurno zaustaviti vozilo. Naglo povlačenje treba izbjegavati jer može blokirati stražnje kotače i uzrokovati nekontrolirano zanošenje. Ipak, postoje i rijetke okolnosti kada treba biti oprezan. Tijekom ekstremno niskih temperatura, kod starijih vozila s oštećenim vodilicama sajli, vlaga unutar sustava se može smrznuti i blokirati mehanizam. Također, u uvjetima poledice ili snijega, upotreba ručne kočnice za zaustavljanje može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.