Turudić odbacuje SDP-ove dokaze: Nismo dobili poziv, a Mirela Ahmetović ruši državu
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić još je jednom odgovorio je li ignorirao poziv SDP-a na okrugli stol na temu korupcije, je li u ratu s opozicijom, ali i što misli o moliteljima i gaženju ruža.
"Nismo dobili poziv. Nakon što je Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP- a, izašla u javnost s tom tvrdnjom, ja sam naveo da nismo dobili poziv", izjavio je Turudić za RTL.
No, SDP je predočio dokaze o poslanom pozivu.
Višekratnom provjerom potvrdili smo da ga nismo dobili, sto posto je utvrđeno da nismo dobili niti poziv, niti je istina da smo dobili poziv telefonski. Napravili smo izlist poziva za cijeli dan, 2. prosinca - kada govore da su dva puta zvali. Dakle, radi se o potpunim konfabulacijama. Valja napomenuti i da je to bio stranački skup. I da smo dobili poziv, dobro bismo razmislili hoćemo li se odazvati pozivu - ma kako zanimljiva tema bila", kazao je Turudić pa dodao:
"To nije bio poziv Antikorupcijskog vijeća, nego poziv Kluba zastupnika SDP-a. Dakle, poziv na stranački skup. Sad zamislite situaciju da me neki zastupnik iz neke druge stranke, koji nije SDP, koji nije Mirela Ahmetović, pozvao i da sam otišao na takav skup i na jednako zanimljivu temu. Vjerojatno bi se pravednički gnjev i pravednički glas Mirele Ahmetović čuo do terminala LNG-u Omišlju na Krku. Stoga, najvjerojatnije ne bih ni došao na takav skup."
Komentirao je teške riječi koje prema njemu upućuju SDP i zastupnica Ahmetović.
"Ovaj rječnik koji upotrebljava zastupnica Ahmetović i koju neki članovi SDP- a upotrebljavaju, zapravo dovoljno govori o njima. Pa to nije rječnik koji je primjeren. Ne, sad što ona napada mene osobno, baš me briga - ništa mi to ne znači - ali ona napada instituciju DORH-a - instituciju, dakle ona ruši državu. To je namjera saborske zastupnice Ahmetović."
Na kraju je odbio komentirati podržava li molitelje na trgovima, ali je osudio gaženje ruža te naglasio da se još uvijek provode izvidi za utvrđivanje odgovornosti onih koji su širili lažne vijesti o napadu na časnu sestru.
