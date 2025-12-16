Hoće li uskoro biti održani izbori u Ukrajini? Analitičar: "Nije to najveći problem, nego nešto drugo"

"Ogroman je broj raseljenih, a i velik dio teritorija je izvan jurisdikcije Kijeva, tako da je inzistiranje na tim izborima samo oblik pritiska na Zelenskog. Nije problem u izborima, nego u uvjetima kapitulacije Ukrajine. Ono o čemu Trump i Putin pregovaraju, a isto tako je to i predmet razgovora unutar Europske unije, uvjeti su pod kojima će Ukrajina kapitulirati, odnosno kojih dijelova teritorije se odreći. Inzistiranje na izborima, kao i izbijanje korupcijskih afera, zapravo su dio orkestriranog pritiska Zapada na Zelenskog da prestane s ratom. Ne samo SAD-a, nego i Europe kojoj je, koliko god bila odlučna na riječima, dosta tog rata", objašnjava.