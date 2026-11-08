jasna poruka
Penava otkrio o čemu će vladajuća koalicija raspravljati na sastanku u ponedjeljak
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je da će u ponedjeljak, na sastanku vladajuće koalicije, biti riječi i o aktualnim događajima i otkazima liječnika u KBC Sestre milosrdnice, dodavši da treba voditi brigu da sustav bude maksimalno transparentan te na tom tragu očekuje odluke.
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Na konferenciji za novinare u nedjelju kazao je kako ne poznaje sustav te mu je stoga 'o samoj problematici i suštini stvari nemoguće argumentirano razgovarati' ali načelno može reći kako svaka kadrovska politika, poglavito ona zdravstvenog sustava o kojem ovise životi, mora doprinositi kvaliteti sustava.
„Sve drugo je nešto što je politikanstvo, nešto što nisu dobri potezi i apsolutno u tom smislu očekujem da se ponašamo i u bilo kojem drugom sustavu, a posebno u zdravstvenom u kojem ovise životi. Treba ući u problematiku i objasniti o čemu se doista u pozadini radi. Pacijenti i zdravstvena skrb ne smiju trpjeti, a kakve su unutarnje problematike niti mene, a niti građane Hrvatske ne zanima“, istaknuo je Penava.
Dodao je kako građane zanima da dobiju što je moguće kvalitetniju, bržu i bolju zdravstvenu skrb na vrijeme i vjeruje da to svima mora biti cilj u svakom budućem kadroviranju.
„Nikome u ovoj državi, a ponajprije Vladi, nije u interesu raditi protiv svojih građana. Treba voditi brigu da sustav bude maksimalno učinkovit, transparentan i na tom tragu očekujem odluke“, rekao je Penava.
Proširenje marine u Vukovaru
Penava se osvrnuo na amandmane na državni proračun kojim su osigurana sredstva za proširenje kapaciteta marine u Vukovaru. Vlada je djelomično prihvatila Penavin zahtjev da za povećanje kapaciteta vezova marine u Vukovaru država ove godine izdvoji dva milijuna eura.
„Posebno me raduje da smo ne tako davno, prije čini mi se osam godina, išli s novom marinom koja je brojala 120 vezova. Lijepo je vidjeti da nakon nekoliko godina zapravo ti kapaciteti zahtijevaju poduplavanje“, rekao je Penava.
Dodao je i kako to govori da je projekt ciljan te da se u marini mogu vidjeti ne samo Vukovarci nego i građani iz Osijeka, Vinkovaca i okruženja.
„Znamo da je riječ o najvećoj, najznačajnijoj zapravo europskoj rijeci, plovnom putu i svi volimo uživati u Dunavu. Lijepo je vidjeti da zapravo ti projekti dobivaju smisao i da su ljudi ovdje svatko iz svojih razloga - zbog lova, ribolova, rekreativnih ili profesionalnih razloga, uživanja u prirodnim ljepotama ili pak zbog čiste rekreacije“, rekao je Penava.
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