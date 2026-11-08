Penava otkrio o čemu će vladajuća koalicija raspravljati na sastanku u ponedjeljak

„Sve drugo je nešto što je politikanstvo, nešto što nisu dobri potezi i apsolutno u tom smislu očekujem da se ponašamo i u bilo kojem drugom sustavu, a posebno u zdravstvenom u kojem ovise životi. Treba ući u problematiku i objasniti o čemu se doista u pozadini radi. Pacijenti i zdravstvena skrb ne smiju trpjeti, a kakve su unutarnje problematike niti mene, a niti građane Hrvatske ne zanima“, istaknuo je Penava.