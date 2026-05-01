Premijer najavio veliki sastanak o pripremi turističke sezone: Moramo biti razumni s cijenama
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na središnjoj svečanosti obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak u Okučanima, a nakon toga dao je izjave za medije.
Zahvalio se na samom početku svim hrvatskim braniteljima koji su dali živote za slobodu i istaknuo važnost operacije Bljesak, koju je slijedila i Oluja.
"One su bile preduvjet za kraj rata, a koliko je značio i koliki je temelj suverene hrvatske države, potvrđuje broj ljudi koji su došli u Okučane", kazao je premijer.
Čestitao je i Međunarodni praznik rada svima koji se svaki dan "trude i bore za boljitak svojih obitelji, ali i države".
"Gospodarske aktivnosti u zemlji su tako dinamične da tko želi, danas u Hrvatskoj može naći posao."
Potvrdio je i da se nastavlja socijalni dijalog s poslodavcima i sindikatima.
Na pitanje o uhićenju Vedrana Pavleka u Kazahstanu, kazao je da su izdani svi potrebni nalozi.
"Suradnja s policijom Kazahstana očito je urodila plodom i došlo je do uhićenja. Vjerujemo da će, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, doći do izručenja."
Hrvatska policija uhitila je i osumnjičene za brojne lažne dojave o bombama.
"Sve to unijelo je mnogo nemira i na kraju se ispostavilo da je riječ o skupini zaista mladih ljudi. Policija postupa i negdje sudovi odlučuju da se odredi istražni pritvor, negdje ne. Upozoravam mlade da to ne rade. U svakom slučaju, ovo je zabrinjavajući obrazac ponašanja i inspiriran ponašanjem po internetu i grupama. Čestitke svima koji su predano radili da pronađu odgovorne."
Osvrnuo se i na inflaciju u kontekstu turističke sezone.
"Imamo veliki sastanak o pripremi sezone, gdje će biti predstavljeni novi zakoni. Ministar i guverner Hrvatske narodne banke dat će nam realnu sliku stanja stanja turističke sezone, politikama zemalja koje su bliske sukobu na Bliskom istoku... Da bismo ostali konkurentni na Mediteranu, moramo svi skupa biti razumni s cijenama pa imati nešto više gostiju i više se truditi da ukupni rezultat bude dobar. Što se tiče podataka o inflantornim pritiscima, oni su, nažalost, realni. Kad dođe do rasta cijena energenata, dođe do većih inflantornih pritisaka. Nastojat ćemo u idućim tjednima vidjeti što se može", zaključio je premijer Andrej Plenković.
