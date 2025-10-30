Oglas

prema globalnom indeksu mira

Infografika: Popis dvadeset najsigurnijih zemalja u svijetu. Gdje je Hrvatska?

N1 Info
30. lis. 2025. 07:42
island, reykjavik PEXELS
Pexels/Ilustracija

Objavljen je popis dvadeset najsigurnijih zemalja u svijetu prema Globalnom indeksu mira za 2025. godinu.

Prema analizi 23 pokazatelja najsigurnija zemlja na svijetu je Island, a slijede ju Irska i Novi Zeland.

Hrvatska se nalazi na 19. mjestu dok je posljednje mjesto zauzela Njemačka.

Popis dvadeset najsigurnijih zemalja u svijetu
Marko Picek / Pixsell
globalni index mira infografika najsigurnije zemlje

