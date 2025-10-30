Infografika: Popis dvadeset najsigurnijih zemalja u svijetu. Gdje je Hrvatska?

Objavljen je popis dvadeset najsigurnijih zemalja u svijetu prema Globalnom indeksu mira za 2025. godinu.
Oglas
Prema analizi 23 pokazatelja najsigurnija zemlja na svijetu je Island, a slijede ju Irska i Novi Zeland.
Hrvatska se nalazi na 19. mjestu dok je posljednje mjesto zauzela Njemačka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas