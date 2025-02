SDP-ovka: Bivši šef Jadrolinije zadnje dane mandata iskoristio je za potrošiti 25 tisuća eura našeg novca

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Ivana Marković, supetarska gradonačelnica, saborska zastupnica i potpredsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu uputila je otvoreno pismo potpore posadi i mornarima Jadrolinijinog trajekta Lastovo.

“Oba izvješća, nadležnog Ministarstva kao i Agencije upozoravaju na propuste u sustavu upravljanja sigurnošću, zbog čega je smijenjena Uprava Jadrolinije, a sada istraga DORH-a ide u suprotnom smjeru, odnosno prema onima koji su trebali provoditi protokole za koje je utvrđeno da nisu bili detaljno propisani. Jer zašto bi sigurnosni protokoli bili propisani kada eto poslovanje se odvija zahvaljujući ‘rutini mornara’, a ne po detaljnim propisanim standardima poslovanja kompanije? Jer Uprava i NO su ukras kompanije, a njihova zadaća nije upravljanje poslovima društva ‘s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika kako to zahtijeva dobrobit Društva poštujući interese vlasnika Društva i prava zaposlenika’, prenosi Dalmatinski portal.

Bivši predsjednik Uprave je zadnje dane svoga mandata iskoristio za potrošiti 25 tisuća eura našeg novca za pisano mišljenje na 18 stranica teksta, tj.1470 eura po stranici da bi kupio pravdu. Za sebe. Pravno mišljenje na 18 nepunih stranica rijetkog proreda. Mornari i posada nisu bile te sreće.

U tom mišljenju sva je krivnja svaljena na njih, one koje je Uprava trebala obučiti, osigurati i zaštititi i to kroz čl. 9. ‘Posada broda Lastovo bila je upoznata s postupkom podizanja, spuštanja i osiguranja brodskih rampi, jer je notorna činjenica da je to bila svakodnevna rutinska operacija s obzirom na to da se rampa godišnje dizala i spuštala 3000 puta’. I već u sljedećoj, 10. točki kaže kako iz analiziranog izvještaja Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva proizlazi da ‘nema elemenata prekršajne odgovornosti predsjednika Uprave Jadrolinije i Hrvatskog registra brodova’.

Osnovno pitanje koje postavljam sebi kao laiku je što ako se svih tih 3000 tis puta rampa spustila i digla bez ikakvih problema, a nije bilo rutine u izvanrednim situacijama za koje, kako su izvješća utvrdila nisu postojali detaljni protokoli? Upravo su protokoli bili nužni za te situacije. I dovoljno je bilo jedan put te izvanredne situacije.

Ni ne sumnjam da će bivši predsjednik Uprave dobiti izdašnu otpremninu, bit će sklonjen na neki novi posao za koji je samo sposoban HDZ-ov kadar. NO, koji je jednako tako dobivao brojna upozorenja i prije tragedije o nedostatnim sigurnosnim protokolima imenovat će novu HDZ-ovu Upravu i nastaviti devastirati našu najvažniju brodarsku tvrtku. Igrati se s njom kao novom igračkom i prebacivati odgovornost od sebe na neke druge. Voljela bih imati odgovor na pitanje je li Nadzorni odbor znao za trošak ovog pravnog mišljenja?

Je li NO postavio ikad pitanje o protokolima sigurnosti? A više od svega voljela bih znati da li ove druge rampe što su pale nakon Lastova jednako tako imaju veze s padom prve rampe? Ili je i to ‘svakodnevna rutinska operacija’?

Zanimljiv je baš taj detalj kako je bivši predsjednik Uprave Jadrolinije znao da istraga neće ići protiv njega nego protiv posade broda kada je iz svoga ureda tvrdio da je kriva eto posada i oni koji su se našli ispod rampe. Meni je ta bilo strašno za čuti ali evo ispostavilo se da su svi krivi osim njega iako stručni izvještaju detaljno utvrđuje njegove propuste kao odgovorne osobe. Ali ne i pravno mišljenje plaćeno 25 tis EUR na 18 stranica rijetkog proreza. Čak i Ministarstvo misli jednako jer će nastaviti istragu u dijelu prekršajne odgovornosti što je ništa uz činjenicu da je ispred posade broda pravna bitka i agonija života.

Da podcrtam protekli tjedan: o zdravstvenoj mafiji se više ne priča, Beroš dobiva veću plaću nego prije uhićenja, nema više legla kriminala’ u Hrvatskim šumama, 76 presudna ruka sjedi u Saboru usprkos kaznenom djelu pucanja iz pištolja, kalašnjikova, davanju pištolja djetetu da puca, ok je nabaviti dva katamarana s rokom isporuke od 11 dana plaćenim više nego prije 5 godina po prvobitnoj cijeni, Barbara je sklonjena u zatvor radi izdavanja građevinske dozvole u zemlji koja je carstvo nelegalne gradnje (i ne, ne opravdavam nju ni bilo koga), bivša Uprava Jadrolinije dobiti će izdašnu otpremninu i odšetati, a posada i mornari pod istragom… svi su tamo gdje trebaju biti.

Dobro došli u Plenkovićevu Hrvatsku!”, poručuje Ivana Marković.

