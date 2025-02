Bakić žestoko odgovorio HDZ-u: Njihove laži su zloćudne i drske

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Iz Možemo su odgovorili na oštre kritike koje je HDZ uputio na račun zagrebačke gradske vlasti, optužujući je za prisvajanje zasluga za nabavu novih tramvaja.

U objavi na društvenim mrežama HDZ ističe da je upravo Vlada RH osigurala 40 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za kupnju 20 novih tramvaja, dok tvrde da bi, da je bilo po platformi Možemo, Zagrepčani ostali bez ovog ulaganja.

Tim povodom istupio je Damir Bakić iz Možemo pa ponudio drugu stranu ove priče. Njegovu Facebook objavu prenosimo u cijelosti:

“Neizmjerno je more obmana, podvala i laži o zagrebačkoj gradskoj upravi, a da bi itko normalan pored svih poslova stigao na sve reagirati. No neke su toliko zloćudne i drske da se jednostavno mora.

Iz HDZ-ove tvornice laži danas je izašao uradak koji u doslovno svakoj rečenici plasira ili uvredu ili laž na naš račun. I koliko god da mi je mučno od tih nepotpisanih kukavica, evo mog odgovora.

Idemo prvo o uvredama. Oni, hadezeovci, u objavi od samo desetak rečenica za nas kažu: lažljivo-nesposobni možemosi, proturazvojna platforma, prijetvorna družina, diletanti, prevaranti. Ostavljam ovo bez komentara. Samo bih naglasio: da, točno je preneseno kako piše, točno tako, točno te riječi, opisujući nas, upotrijebio je svom opisu – tko? – HDZ!

A sad o lažima i činjenicama.

Predstavljen je prvi od 20 novih tramvaja koji će, svih 20, već ove godine početi prometovati zagrebačkim ulicama. Nabavio ih je ZET, odnosno Grad Zagreb, isporučit će ih Končar, a financira ih EU i u manjem dijelu Grad. Od iduće godine počet će pristizati još daljnjih 20, a priprema se nabava dodatnih 40. Sve zajedno u vrijednosti preko 200 milijuna eura.

Po HDZ-u, to imamo zahvaliti isključivo mudroj i sposobnoj Vladi RH koja je osigurala novac iz NPOO te, unatoč nesposobnoj gradskoj upravi, nabavila tramvaje.

U najkraćem, evo kako je. Sve, doslovno sve, od nule, vezano za tu nabavu pripremila je ova gradska administracija, jednako kao što je osigurala i novac za potreban gradski udio. A novac u programu NPOO je novac iz EU proračuna koji punimo mi i drugi građani EU. To je novac koji je povukla RH, baš kao i svaka druga članica EU-a. I to nije HDZ-ov novac. Uostalom, isti taj HDZ iste te tramvaje nije uspio kupiti u prošlom mandatu, kao ni u prethodnih 15 godina.

Drugo, kažu hadezeovci kako “Tomašević & njegova prijetvorna družina i dalje Zagrepčanima nabijaju harač – najveći porez na plaće u Hrvatskoj”.

I opet neću o rječniku, idemo odmah na činjenice. Danas je porezno opterećenje plaća u Zagrebu najniže u zadnjih 20 godina. Historijat je dug, ali da maksimalno pojednostavnimo, recimo ovako: dosadašnja kombinacija poreza i prireza zamijenjena je integriranim porezom na dohodak. Lani je taj kombinirani porez bio identičan kao i u prethodnim godinama, a ove godine su stope čak i nešto niže jer je tako odredio novi zakon. Do lani postojao je i prirez porezu na dohodak i u Zagrebu je on iznosio 18% – najviše u državi. Tako je bilo određeno zakonom. I svih tih proteklih godina, pa i u prethodnom mandatu, HDZ-u nije smetalo što Zagrepčanima “nabija harač” najveći u državi. Naprotiv, čak i uz to, ostavili su za sobom 200 milijuna eura gradskog duga. I sad nama, koji porezno opterećenje nismo povećali ni za milimetar, taj sposobni i čestiti HDZ predbacuje najviši porez u državi! Što je ovo, ako nije oprobana taktika “drž’te lopova”?

I na kraju, najpodlija i najprljavija laž. Kaže HDZ za nas da smo se “valjali po cesti i vezivali lancima prosvjedujući protiv Vladinog plana da se za obnovu javnih zdanja u glavnom gradu Hrvatske osiguraju bespovratna europska sredstva iz FSEU-a”.

Viđeno je već svašta, ali ovo je paklena i besramna laž kojom se insinuira da smo bili protiv obnove. I ponavlja se već n-ti put u nadi da će se primiti.

Istina je ovo: demonstrirali smo pred Saborom protiv prijedloga da se Sabor raspusti i raspišu novi izbori prije nego se donese Zakon o obnovi. Tada, kad smo demonstrirali, nije još bilo ni zakona, ni Fonda solidarnosti EU-a, ni ikakvog Vladinog plana. Demonstrirali smo mirno, ali odlučno i s razlogom. To čak dobro zna i ondašnji premijer u odlasku i u tom trenutku budući premijer Andrej Plenković. Nikakvih lanaca ni valjanja dakako da nije bilo.

Valjanju, i to u blatu vlastitih uvreda, prepuštam ove gulivere laži i liliputance pristojnosti iz HDZ-a.”

