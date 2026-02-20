Oglas

državni inspektorat

Iz prodaje povučen dosad legalni prah za energiju - SNIFFIT

N1 Info
20. velj. 2026. 15:44
U tijeku su pretresi u uredu Drzavnog inspektorata u Subicevoj. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Riječ je o energetskom prahu koji je reklamiran kao alternativa energetskim pićima. Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata na temelju mišljenja HZJZ-a ustvrdila je da prah nije siguran za potrošače.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je nalaz i mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti dostavljenog uzorka proizvoda SNIFFIT - aromatični prah za energiju, poručili su iz inspektorata.

Analizom je potvrđeno da proizvod nije siguran za potrošače. Državni inspektorat na temelju članka 10. Zakona o provedbi Uredbe 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda donio je Rješenje o zabrani stavljanja proizvoda SNIFFIT na tržište, a koje je odmah stupilo na snagu.

Mjere kontrole izvršenja Rješenja su u tijeku, dodaje se.

Teme
Državni inspektorat nesiguran proizvod povlačenje proizvoda sanitarna inspekcija zabrana stavljanja na tržište

