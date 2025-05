Plenković: SDP je doživio šok i to zbog vlastitih pogrešaka

"Mislim da je Alen Ružić sjajan kandidat za Primorsko-goranskog župana. Jako dobro poznaje cijelu županiju i Grad Rijeku. Očekujem da u drugom krugu igra utakmicu koja će se gledati u svaki glas. Mislim da bi bilo sjajno da on dobije povjerenje jer je izvrstan. I osobno ga poznajem i pokazao se u svim aspektima u skladu sa sloganom: Od 0 do 24. Bilo bi zaista sjajno da dobije povjerenje. SDP je doživio šok i to zbog vlastitih pogrešaka", rekao je Plenković.