POLOŽAJ HRVATSKE ZAJEDNICE
Jandroković primio Vuksanovića: Hrvati u Crnoj Gori mogu računati na potporu Hrvatske
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je predsjednika Hrvatske građanske inicijative i zastupnika u Skupštini Crne Gore Adrijana Vuksanovića.
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Na sastanku se razgovaralo o trenutačnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, pri čemu je predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik Vuksanović izvijestio o dijelu aktualnih pitanja i predstojećih rasprava u crnogorskoj Skupštini, te izazovima s kojima se susreće hrvatska zajednica u Crnoj Gori.
Predsjednik Jandroković istaknuo je kako Hrvati Crne Gore u nastojanjima za dodatnu afirmaciju vlastitog položaja i interesa mogu računati na nesmanjenu potporu hrvatskih državnih institucija.
Ujedno je zastupniku Vuksanoviću uputio zahvale Hrvatskoga sabora na svim naporima koje crnogorski Hrvati ulažu u očuvanje vlastitog identiteta, tradicije i kulture.
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