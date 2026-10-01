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POLOŽAJ HRVATSKE ZAJEDNICE

Jandroković primio Vuksanovića: Hrvati u Crnoj Gori mogu računati na potporu Hrvatske

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N1 Info
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01. lis. 2026. 15:42
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Hrvatski sabor

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je predsjednika Hrvatske građanske inicijative i zastupnika u Skupštini Crne Gore Adrijana Vuksanovića.

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Na sastanku se razgovaralo o trenutačnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, pri čemu je predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik Vuksanović izvijestio o dijelu aktualnih pitanja i predstojećih rasprava u crnogorskoj Skupštini, te izazovima s kojima se susreće hrvatska zajednica u Crnoj Gori.

Predsjednik Jandroković istaknuo je kako Hrvati Crne Gore u nastojanjima za dodatnu afirmaciju vlastitog položaja i interesa mogu računati na nesmanjenu potporu hrvatskih državnih institucija.

Ujedno je zastupniku Vuksanoviću uputio zahvale Hrvatskoga sabora na svim naporima koje crnogorski Hrvati ulažu u očuvanje vlastitog identiteta, tradicije i kulture.

Teme
adrijan vuksanović gordan jandroković

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