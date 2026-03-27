promjena poslovnika
Jandroković: Tijekom 10. sjednice skratit će se rasprave zastupničkih klubova
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je da je Predsjedništvo u petak razgovaralo i o promjenama saborskog Poslovnika te će tijekom nove 10. sjednice skratiti rasprave klubova zastupnika i pojedinačne, ukinuti replike unutar kluba, a moguća je i izmjena koncepta aktualnog prijepodneva.
Nakon sjednice saborskog Predsjedništva Gordan Jandroković rekao je da će 10. saborska sjednica početi u srijedu, 8. travnja te će trajati do 15. srpnja. Radit će se po uobičajenoj dinamici od tri tjedna, nakon toga će biti tjedan dana pauze za rad na terenu, pa onda opet tri tjedna zasjedanja.
No, u lipnju će vidjeti, ako bude puno točaka dnevnog reda, možda neće biti tjedan dana stanke za terenski rad zastupnika već će u komadu raditi šest tjedana.
Na dnevnom redu imaju trenutno 88 točaka, ali i dalje u Sabor pristižu novi Vladini prijedlozi zakona i neke oporbene inicijative koje će također uvrstiti na dnevni red na početku idućeg zasjedanja.
Izvijestio je kako je Predsjedništvo Sabora prihvatilo tri pokroviteljstva, posebice istaknuvši pokroviteljstvo nad obilježavanjem 110 godina otkako je islam postao ravnopravna religija u Republici Hrvatskoj.
U izmjene Poslovnika kroz dva koraka
Vezano uz izmjene saborskog Poslovnika, Jandroković je kazao da su se dogovorili kako će u tome postupku ići u dva koraka. Prvo će donijeti promjene Poslovnika oko kojih su suglasni tj. skratit će se vrijeme rasprava klubova zastupnika kao i pojedinačne rasprave, onemogućit će se repliciranje unutar klubova zastupnika te će se riješiti i pitanje instituta povrede Poslovnika kako bi se izbjegle njegove zlouporabe.
"Ideja je da klubovi zastupnika budu ti koji će ulagati prigovor na povredu Poslovnika. Dva puta kroz radni dan klub zastupnika pojedine političke opcije moći će tražiti povredu Poslovnika", pojasnio je. Na taj način, kaže, onemogućit će se da svaki zastupnik može više puta koristiti povredu Poslovnika i onda dobivati opomene, a u stvari destruiraju saborsku raspravu.
Pri tome, smatra, zastupnici koji ne zloupotrebljavaju povrede Poslovnika često dođu u drugi plan.
Jandroković je kazao da će povećati broj replika, a još će na Predsjedništvu Sabora definirati koliki će ih biti broj. No, replika neće ići na klubove nego predlagatelju i u pojedinačnim raspravama.
"Svi bi htjeli da dinamiziramo rad. I vladajuća većina ali i saborska oporba smatraju da predugo traju rasprave, da su dosta statične i da bi se skraćivanjem govora klubova zastupnika i pojedinačno, uz nešto veći broj replika, mogli dobiti dinamiku koja će omogućiti kvalitetniji i zanimljiviji rad za građane koji nas prate", istaknuo je.
Jandroković je, na novinarski upit, odgovorio i da promjene Poslovnika o kojima se svi slažu, mogu napraviti tijekom iduće sjednice.
Druge promjene gdje postoje različita gledanja na to kako izmijeniti Poslovnik ostavit će za neko duže razdoblje. Pojasnio je da se to odnosi na pitanja oko rada saborskih odbora, što je tematska sjednica a što nije i slično.
Istaknuo je kako treba naći balans u kojem će oni zastupnici koji su ozbiljni i dobro se pripremaju dobiti veću vidljivost nego oni koji samo teže atrakcijama i zbog toga često završe u medijima. To onda izaziva nezadovoljstvo kod onih koji pošteno rade, poručio je.
Na pitanje hoće li biti promjena vezano uz aktualno prijepodne rekao je da ima nekih prijedloga, ali ih još nisu definirali. Ocijenio je kako je sadašnji model podosta zastario jer dugo traje tj. osam minuta po jednom pitanju. "Trebalo bi i to učiniti zanimljivijim i dinamičnijim", kazao je.
Korupcija u Hrvatskom skijaškom savezu sramota za hrvatski sport i skijanje
Jandroković je, upitan o izvlačenju novca i korupciji u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), rekao kako je šteta da to nije primijećeno i prije ali je dobro da su otkriveni oni koji su to radili te odgovaraju u skladu sa zakonom.
"Ovo je velika sramota za hrvatski sport i hrvatsko skijanje. Skijanje je jedno od sportova na koje smo posebno ponosni zbog Janice i Ivice Kostelića i skijaša nove generacije koji ostvaruju spektakularne rezultate", kazao je. To je jedna 'ružna sjena' na sve to što se događalo i razočaran sam s onim što sam vidio, kazao je.
