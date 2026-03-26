Jandroković: Postoje oni koji ni ne žele da se postigne dogovor, nema ustavne krize

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je da je za izbor troje sudaca Ustavnog suda nužan politički dogovor. Naglasio je da bez njega Hrvatska može nastaviti funkcionirati, ali s nepotpunim sudom.
"Potpuno je jasno da bi se izabrala ta tri suca potreban politički dogovor, kroz političke pregovore", rekao je Jandroković za HRT i dodao da vladajući ostaju otvoreni za razgovore, ali optužuje oporbu za blokadu. Oni, kaže, žele postići dogovor i traže načine, a vidjet će kako će druga strana reagirati.
Jandroković tvrdi da dio oporbe ne želi dogovor. "Postoje oni koji ni ne žele da se postigne dogovor. Daju do znanja da će radije zablokirati izbor sudaca nego da oni budu izabrani", rekao je pa posebno kritizirao ideju da sud može funkcionirati s manjim brojem sudaca kao poželjno stanje. To je, naglasio je, potpuno promašena teza, ali pokazuje da neki uopće ne žele rješenje.
Ako se suci ne izaberu do isteka mandata 12. travnja, Ustavni će sud, rekao je Jandroković, nastaviti raditi s deset sudaca i nema nikakve ustavne krize. Ipak, naglasio je da to nije optimalno rješenje i da nikome ne odgovara da institucije nisu popunjene i da ne rade 100 posto u skladu s mogućnostima.
Vlada je pokušala povezati izbor sudaca Ustavnog suda s izborom predsjednika Vrhovnog suda, što je izazvalo kritike.
Jandroković je odbacio optužbe o kršenju Ustava. "Nema tu kršenja Ustava. Ovo je pokušaj političkih pregovora koji mogu dovesti do cilja", istaknuo je.
Jandroković je potvrdio da bi se idući tjedan napokon trebale održati sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali i upozorio na ozbiljne političke razlike.
"Prije svega nadam se da će se sjednica održati i da se pokuša barem približiti stavove", istaknuo je i naglasio da problem nije samo u sazivanju sjednice, nego u dubokom neslaganju između državnog vrha. "Nije baš jednostavno ujednačiti te stavove jer su političke pozicije jako suprotstavljene", dodao je.
Kritizirao je istupe predsjednika Republike Zorana Milanovića, tvrdeći da dodatno otežavaju postizanje zajedničkog stava. "Predsjednik Republike gotovo svaki dan iznenadi nekom svojom izjavom", rekao je za HRT.
Posebno je izdvojio kritike na račun Europske unije i NATO-a. "Ako se tako postavlja prema organizacijama koje pružaju jamstvo sigurnosti i prosperiteta, onda je vrlo teško doći do jedinstvenog stava", zaključio je predsjednik Sabora.
