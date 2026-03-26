Jandroković: Postoje oni koji ni ne žele da se postigne dogovor, nema ustavne krize

Jandroković tvrdi da dio oporbe ne želi dogovor. "Postoje oni koji ni ne žele da se postigne dogovor. Daju do znanja da će radije zablokirati izbor sudaca nego da oni budu izabrani", rekao je pa posebno kritizirao ideju da sud može funkcionirati s manjim brojem sudaca kao poželjno stanje. To je, naglasio je, potpuno promašena teza, ali pokazuje da neki uopće ne žele rješenje.