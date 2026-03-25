IZBOR TRI SUCA
Zbog poruke šefa Ustavnog suda uzavrelo između Jandrokovića i Bauka
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković (HDZ) komentirao je u srijedu dopis predsjednika Ustavnog suda upućen Saboru u kojem traži da se što prije izabere troje ustavnih sudaca, poručivši da se s time slaže, ali da je prava adresa kojoj se treba obratiti - saborska oporba. Bauk optužuje HDZ za stvaranje kaosa.
Jandroković je podsjetio da se o cijelom procesu izbora troje ustavnih sudaca počelo puno govoriti kada je predsjednik Vlade predložio da se taj izbore poveže s izborom čelne osobe Vrhovnog suda. Rekao je i da je premijer to učinio zbog vrlo jasnih najava oporbe da ne želi izabrati tri suca Ustavnog suda na način kako je to predlagao HDZ i kakva je do tada bila praksa.
"Sjećam se izjave kolege (Arsena) Bauka koji je rekao da je bolje da ostane i deset sudaca nego da budu izabrani oni suci koji su oporbi neprihvatljivi. Tako je sve počelo, njihovim pokušajem da se zablokira izbor ustavnih sudaca. Razumijem pismo predsjednika Ustavnog suda, ali bilo bi dobro da je možda sugerirao i kako to učiniti. Smatram da je važno da imenujemo ta tri suca, ali mislim da je prava adresa kojoj se treba obratiti oporba u Saboru", istaknuo je Jandroković.
Jandroković: To nije protuustavno djelovanje nego politički pregovori
Na novinarsko pitanje je li opcija da HDZ odustane od imenovanja "u paketu" i čelne osobe Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca, predsjednik Sabora odgovorio je da se ni tada neće dobiti rješenje jer je oporba sama rekla da ne želi izabrati tri suca ako dvoje od njih troje neće biti iz njihove političke opcije ili svjetonazora.
Jandroković je rekao i da ustavni sudovi vrlo često reflektiraju odnose snage u parlamentu i to je nešto što se događalo i prije i nije nikakva novost da se nudi takav prijedlog.
"To je napadnuto od lijeve oporbe, pa i od dijela lijevih novinara kada je predsjednik Vlade predložio - 'dobro, ne možemo izabrati tri suca na ovaj način, hajdemo onda pregovarati da povežemo tu temu i sa predsjednicom, odnosno predsjednikom Vrhovnog suda'. I onda se počelo govoriti o nekom protuustavnom djelovanju. To nije protuustavno djelovanje, to su politički pregovori", poručio je predsjednik Sabora.
Trenutna situacija ne ovisi samo o HDZ-u i vladajućoj većini, nego i oporbi, tvrdi Jandroković te se upitao zbog čega se misli da bi se micanjem izbora čelne osobe Vrhovnog suda izabralo troje ustavnih sudaca ako to oporba ne želi.
Dodao je i kako tu nije riječ o prevlasti u Ustavnom sudu već o praksi koja je do sada postojala i kada postoje primjeri zemalja u kojima je to pitanje striktno definirano.
"Ovoga puta i SDP i Možemo!, lijeva oporba rekla je - to ovoga puta neće proći. Tako je je započela kriza, ne prijedlogom predsjednika Vlade da se poveže izbor sudaca Ustavnog suda i Vrhovnog suda, nego upravo ovim uvjetom ili ucjenom koja je došla iz oporbenih redova", rekao je Jandroković.
Bauk: HDZ je stvorio kaos
"Vjerujemo da je ovo reagiranje predsjednika Ustavnog suda u određenoj mjeri potaknuo i zahtjev SDP-a, koji je prošli tjedan pozvao Ustavni sud na reakciju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je sa saborske govornice uputio javnu poruku Ustavnom sudu i podsjetio na njihove ranije najave o tome kako će reagirati na 'ozbiljan strukturalni poremećaj i dugotrajnu disfunkciju'”, rekao je SDP-ov Arsen Bauk.
To su, podsjeća, u svojim istupima naglašavali i naši saborski zastupnici, upozoravajući da HDZ-ova većina svojim političkim kalkulacijama istovremeno gura Ustavni i Vrhovni sud u krizu, čime državu gura u ustavnu krizu.
Novi potez SDP-a
„A kako je na sve to reagirao HDZ? HDZ se u svemu tome ruga kompletnoj sudbenoj vlasti. Ustavni sud ima jasnu ovlast i dužnost reagirati na ovu krizu te ustavnopravno prokazati HDZ za kaos koji je stvorio. Drago nam je da su počeli komunicirati u tom smjeru”, dodao je.
Sljedeći konkretan potez SDP-a u sklopu našeg nastojanja da se ovaj problem riješi, bit će prikupljanje potpisa za sazivanje sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s točkom dnevnog reda o izjašnjavanju o kandidatima za suce Ustavnog suda, najavio je.
Pojasnio je da je cilj te inicijative utvrditi listu kandidata i uputiti je na plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora, kako bi o imenovanju mogli odlučivati svi zastupnici.
Benčić: Što se nas tiče, Ustavni sud kuca na otvorena vrata
Sandra Benčić (Možemo!) ističe da HDZ već mjesecima uvjetuje izbor predstavnika treće grane vlasti izborom ustavnih sudaca po njihovim uvjetima po kojima su unaprijed odredili svoju stranačku kvotu. Kod izbornih sudaca, napominje, stranačke kvote ne mogu postojati i mi smo rekli da želimo razgovarati o njihovom izboru te da se okonča izbor predsjednika Vrhovnog suda.
Kod izbora predsjednika Vrhovnog suda i sukno i škare ima isključivo HDZ jer se taj izbor ne dogovara s opozicijom zato što je potrebno 76 ruku, i oni to mogu izabrati ili odbiti pa se ide u novi postupak, to o opoziciji ne ovisi, poručila je.
„Dogovor o tri ustavna suca uključuje i opoziciju, i mi smo cijelo vrijeme spremni na razgovore pod uvjetima propisanim Ustavom i zakonom, da izaberemo tri najbolja kandidata i da se taj proces ne veže ni na koji način s izborom predsjednika Vrhovnog suda. Kada je riječ o dopisu predsjednika Ustavnog suda, što se opozicije tiče, kuca na otvorena vrata, kod nas problem ne postoji. Problem postoji s uvjetom koji je postavio premijer kao predstavnik izvršne vlasti, koja se u ovaj izbor ne bi smjela petljati”, mišljenja je Benčić.
"Sustavna neustavnost"
Ako premijer nastavi inzistirati na paketu, kazala je, bilo bi najbolje da Ustavni sud utvrdi da odgađanje izbora predsjednika Vrhovnog suda predstavlja sustavnu i dugotrajnu neustavnost, odnosno, disfunkciju sustava.
Dodaje i da premijera treba pitati zašto Hrvatsku dovodi u situaciju da ima blokadu sudske vlasti i poručuje da je jedino je na njemu da od nje odustane kako bi se deblokirali procesi jer, ističe, mi procese sigurno ne blokiramo.
„Premijeru odgovara da nema predstavnika sudske vlasti i predsjednika DIP-a i spreman je riskirati cjelokupnu sudsku vlast da imao svoju 'stranačku većinu' u Ustavnom sudu, a kad zbog toga žrtvuješ cijelu treću vlast u državi, onda znaš kakvog lidera imaš. Demokratskog? Ne baš”, zaključila je Benčić.
Petrov: Ne sudjelujemo u njihovim trgovinama
Mostov Božo Petrov poručuje da, ako Ustavni sud od saborskih zastupnika traži da izaberu tri nova, onda su oni zaboravili kako su oni došli u Ustavni sud. „Nisu došli tako da su tražili od saborskih zastupnika da ih izaberu nego su prvo pokucali na vrata HDZ-a i SDP-a, a onda ih je stranačka mašinerija izglasala. Neka ne traže od saborskih zastupnika da ih izaberu nego njihovi nalogodavci”, poručio je.
Most je, naglašava, oštro protiv ovoga sistema i još od 2017. godine upozoravamo da ne treba biti trgovine za Ustavni sud nego da se trebaju birati stručni, kompetentni ljudi, neovisni o politici i o vlasti. Zato ne sudjelujemo u svim tim njihovim trgovinama i pregovorima jer to završi ovako i zato što to bude u močvari, a za to nema potrebe, kazao je.
„Naš prijedlog koji teži stručnosti, kompetencijama i kvaliteti oni neće uvažiti jer nemaju čime trgovati niti od toga imaju koristi nego od toga mogu imati koristi samo stručni i kompetentni ljudi. HDZ je u suradnji sa SDP-om napravio od Sabora glasačku mašineriju, a ne instituciju koja razmišlja. Za vladajuće najviša zakonodavna institucija postoji samo zato da bi provela ono što Vlada kaže i pismo Ustavnog suda neće ništa promijeniti, a trgovina će i dalje vrijediti jer njima nije stalo do stručnosti i kompetencija”, smatra Petrov.
Mlinarić: SDP je veći kočničar u postizanju dogovora
Stipo Mlinarić (DP) iz redova vladajućih navodi da su više puta rekli da se mora sjesti i dogovoriti, pri čemu prvenstveno misli na HDZ i SDP te dodaje kako vjeruje da će sjesti i dogovoriti se.
„To nije dnevnopolitička tema na kojoj se treba prepucavati, nadmudrivati i skupljati političke poene. Neka te dvije velike stranke je da sjednu i dogovore se, a ne da zatežu oko nekih stvari jer se 30 godina zna kako se biraju ustavni suci i ne vidim u čemu je problem da se izaberu tri ustava suca po ključu kako se i do sada biralo – dva na prijedlog većine, jedan na prijedlog oporbe”, kazao je. Ne vidim razlog zašto se to ne napravi, ali mislim da je tu veći kočničar SDP koji to pokušava pretvoriti u dnevnopolitička prepucavanja s HDZ-om, poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare