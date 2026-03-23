Naravno, dodao je, ne možemo biti spokojni - ne zbog Hrvatske, nego zbog svega što se događa u svijetu. "Dva su velika rata. Poremetili su situaciju s opskrbom energenata, a da ne govorim o sigurnosti. Uvijek naglašavam da svaki dan deseci, stotine pa i tisuće ljudi gine. Hrvatska je trenutno stabilna i sigurna zemlja, a ovim mjerama Vlada pokušava još dodatno osigurati životni standard građana", kazao je Jandroković.