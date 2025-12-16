Kajin: Moje kritike nisu bile usmjerene prema svim ženama nego prema Možemo i SDP-u

Na pitanje novinara namjerava li se ispričati zbog svoje izjave ustvrdio je kako nije uvrijedio žene. "Kome da se ispričam? Onima koji ruše dignitet Sabora, ovima iz Možemo? I mene i veliku većinu javnosti naprosto vrijeđa na što su pojedinci srozali dignitet institucije koja bi trebala predvoditi toleranciju, duboko sam uvjeren da velika većina građana Hrvatske misli isto što i ja", poručio je Kajin.