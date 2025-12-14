"TO SE KOD NAS NE NUDI"
Hrvati kupuju nekretnine i u Dubaiju. "Kada smo vidjeli stanove i čuli cijenu, ostali smo bez teksta"
Dok u Hrvatskoj cijene nekretnina i dalje rastu, a prodaja pada, neki koji žele uložiti u nekretninu gledaju izvan granica Hrvatske. Štoviše, izvan granica Europe.
Branko Papeš, vlasnik agencije Dogma nekretnina iz Rijeke, koja je poslovanje proširila u susjedne zemlje - Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, ali i u Ujedinjene Arapske Emirate, kaže da su ove godine posredovali u četrdesetak kupoprodaja u Dubaiju.
Dubai, jedna od najprestižnijih i najelitnijih metropola u svijetu, nije tako daleka i nedostižna domaćim kupcima i investitorima.
"Imali smo ove godine već četrdesetak kupoprodaja u Dubaiju. Sedamdeset posto tih kupaca nikad prije toga nisu bili ondje", kaže Papeš.
"Vau, ovoga kod nas nema!"
Govori nam kako je prošloga tjedna njegova agencija vodila četrdesetak potencijalnih klijenata iz Hrvatske, Srbije i BiH u Dubai da upoznaju grad i vide što se ondje nudi na tržištu nekretnina. Jedan investitor ih je, kaže, odveo u jednu od svojih dovršenih stambenih zgrada rekavši im prethodno da ta zgrada spada u tamošnji "niži nivo gradnje". Pritom nije mislio na broj katova, nego na razinu tamošnjeg standarda.
"Ušli smo u zgradu u kojoj je ulazni hol visine šest metara, s recepcijom i portirom. Išli smo razgledati stanove i već u prvom su nam reakcije bile: Vau, što je ovo? Ovoga kod nas nema. Na terasama je jacuzzi, a zgrada ima svoj bazen, wellness, teretanu, saune za žene i muškarce, unutarnje i vanjsko igralište za djecu, terene za tenis, padel i košarku", kaže Papeš.
Još jedan 'vau' za cijenu
Još jedan 'vau' prisutnih izmamio je podatak da je cijena četvornog metra - 6.000 eura.
"To nije cijena u Zagrebu, Rijeci ili Splitu, nego u jednoj svjetskoj metropoli. Kada nam je rečno kolika je cijena kvadrata, a prije nego što smo vidjeli sve one dodatne sadržaje, kolegica koja je bila s nama instinktivno je reagirala kazavši: "U Splitu bi se ovo prodavalo za 20.000 eura!". No takvih zgrada kod nas nema. A da ih ima, odgovorno tvrdim da bi se u Rijeci takav stan prodavao po 8.000 - 9.000 eura, u Zagrebu po 12.000 eura, a u Splitu bar 13.000 ili 14.000. A u Dubaiju se, eto, prodaje po šest tisuća", kazao je Papeš.
"Da takvih stanova ima kod nas, koštali bi puno više"
Papeš dodaje da je njegova agencija počela organizirati obilaske nekretnina na prodaju u Dubaiju za ovdašnje klijente jer interes postoji.
"To su nekretnine koje cijenom nisu puno skuplje nego u Hrvatskoj, s tim da takvih nekretnina kod nas i nema u ponudi. Da ih ima, koštale bi daleko više nego tamo", ističe Papeš.
Usto je za Dubai kazao da je "čudno okruženje, ali u najpozitivnijem smislu".
"Ako bih morao slikovito usporediti ovo naše okruženje, europsko, s tamošnjim, rekao bih da smo mi automobil, a oni avion. Nikada ih nećemo sustići. Možda 2200. godine."
