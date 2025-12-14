Hrvati kupuju nekretnine i u Dubaiju. "Kada smo vidjeli stanove i čuli cijenu, ostali smo bez teksta"

"To nije cijena u Zagrebu, Rijeci ili Splitu, nego u jednoj svjetskoj metropoli. Kada nam je rečno kolika je cijena kvadrata, a prije nego što smo vidjeli sve one dodatne sadržaje, kolegica koja je bila s nama instinktivno je reagirala kazavši: "U Splitu bi se ovo prodavalo za 20.000 eura!". No takvih zgrada kod nas nema. A da ih ima, odgovorno tvrdim da bi se u Rijeci takav stan prodavao po 8.000 - 9.000 eura, u Zagrebu po 12.000 eura, a u Splitu bar 13.000 ili 14.000. A u Dubaiju se, eto, prodaje po šest tisuća", kazao je Papeš.