Život u Njemačkoj više nije bajka? "Nudili su mi plaću 2.800 eura, kad sam vidjela troškove, odbila sam posao"

Dok su se neki složili s autorom, mnogi su istaknuli prednosti koje, po njima, život u Hrvatskoj ne može ponuditi. "Kad odeš u mirovinu, onda ćeš vidjeti koliko je život u Njemačkoj bolji", napisao je jedan korisnik, aludirajući na znatno veće mirovine. Drugi su naglasili bolje radne uvjete: "Ovdje se točno zna što ti je posao, nema 'usput obavi i ovo'. Prekovremeni se plaćaju ili vraćaju kao slobodni dani, a šefa ne zanima što radiš kad izađeš iz ureda. To je sloboda koju u Hrvatskoj nisam imao". Jedan komentator bio je posebno oštar: "U Njemačkoj postoje karijere, u Hrvatskoj toga nema. U Hrvatskoj su svi samo najamni radnici".