Život u Njemačkoj više nije bajka? "Nudili su mi plaću 2.800 eura, kad sam vidjela troškove, odbila sam posao"
Najveći izazov mnogima predstavljaju visoki troškovi stanovanja u velikim gradovima
Je li Njemačka i dalje obećana zemlja za Hrvate ili je priča o boljem životu prenapuhana? Objava na Redditu u kojoj se tvrdi da "život u Njemačkoj nije toliko dobar koliko se priča" izazvala je burnu raspravu. Mnogi Hrvati podijelili su svoja iskustva, otkrivajući dvije potpuno različite strane priče – od financijskog prosperiteta do gorkog razočaranja, prenosi Večernji list.
Autor objave tvrdi da je sjaj njemačkog sna precijenjen. "Plaće jesu veće, ali kad pogledaš neto – pola ti ode na poreze i osiguranja", napisao je, ističući kako visoki troškovi života, pogotovo stanarine koje u većim gradovima dosežu i do 1.500 eura, brzo pojedu veću zaradu. Dodao je i da je tempo rada brz, ljudi rezervirani, a birokracija, unatoč stereotipima o njemačkoj organiziranosti, "zna biti kaos". Njegov zaključak je da je ponekad bolje ostati u poznatom okruženju s manje troškova. Ova objava potaknula je više od 250 komentara u kojima su Hrvati s iskustvom života u Njemačkoj iznijeli svoja, često potpuno suprotna, stajališta.
"U Njemačkoj postoje karijere"
Dok su se neki složili s autorom, mnogi su istaknuli prednosti koje, po njima, život u Hrvatskoj ne može ponuditi. "Kad odeš u mirovinu, onda ćeš vidjeti koliko je život u Njemačkoj bolji", napisao je jedan korisnik, aludirajući na znatno veće mirovine. Drugi su naglasili bolje radne uvjete: "Ovdje se točno zna što ti je posao, nema 'usput obavi i ovo'. Prekovremeni se plaćaju ili vraćaju kao slobodni dani, a šefa ne zanima što radiš kad izađeš iz ureda. To je sloboda koju u Hrvatskoj nisam imao". Jedan komentator bio je posebno oštar: "U Njemačkoj postoje karijere, u Hrvatskoj toga nema. U Hrvatskoj su svi samo najamni radnici".
Pojavile su se i priče o konkretnom financijskom uspjehu. Jedan par podijelio je svoje iskustvo: "Cura i ja zajedno zaradimo 7000 € neto mjesečno, kupili smo stan i živimo ko bubreg u loju". Ipak, i oni planiraju povratak nakon što otplate stan, jer smatraju da se "s dvije prosječne plaće i kod nas živi ko bubreg u loju" ako je stambeno pitanje riješeno.
S druge strane, mnogi su potvrdili da stari "gastarbajterski san" više ne postoji. "Novac nije sve. Radim, spavam, i to je to. Vikendom su svi sa svojim obiteljima, teško je upasti u neko društvo. Ponekad se osjećam kao bankomat koji samo šalje pare kući", požalio se jedan korisnik. Drugi je sažeo novu realnost: "Nema više - odi tamo negdje, zaradit ću mnogo više i imat za svega, pa ću ulagati po jeftinom Balkanu. Došlo kraju". Više korisnika naglasilo je da su se cijene u Hrvatskoj približile njemačkima, čime se financijska prednost odlaska smanjila.
Visoki troškovi stanovanja
Najveći izazov, prema mnogim komentarima, predstavljaju visoki troškovi stanovanja u velikim gradovima. Jedna korisnica podijelila je detaljnu računicu zašto je odbila posao u Münchenu s neto plaćom od 2.800 eura. Nakon što je izračunala da bi joj samo na stan od 35 kvadrata otišlo 1.500 eura, uz troškove hrane, prijevoza i ostalih potrepština, shvatila je da joj na kraju mjeseca ne bi ostalo gotovo ništa za štednju. "Nije samo stanarina", dodao je drugi komentator, "Javni prijevoz, obavezna TV pristojba, osiguranja za sve i svašta... kad sve zbrojiš, od one 'velike' plaće ostane ti manje nego što misliš."
Birokracija je također česta tema. Iako se Njemačku percipira kao uređenu državu, iskustva s terena govore drugačije. "Čekao sam termin u uredu za strance tri mjeseca samo da bih predao jedan papir. Kažu Njemačka je organizirana, ali ponekad se čini da je organizirana samo u stvaranju problema", napisao je jedan. Slično iskustvo imao je i Hrvat koji se doselio iz Dubaija: "Meni je ovdje u Njemačkoj katastrofa. Totalno disfunkcionalna zemlja... dođeš kupiti namještaj - sorry, dostava se čeka 8 tjedana... trebaš mijenjati prozore na kući... sorry, čeka se 4 mjeseca".
Rasprava je na kraju pokazala da jedinstvenog odgovora nema. Uspjeh i zadovoljstvo životom u Njemačkoj ovise o nizu faktora: struci, početnim očekivanjima, gradu u koji se seli, ali i osobnim prioritetima. Dok jednima Njemačka nudi priliku za karijeru i financijsku stabilnost nezamislivu u domovini, drugima predstavlja otuđeno okruženje u kojem visoki troškovi poništavaju prednosti veće plaće. Kako je jedan korisnik zaključio: "Dobrim dijelom je život kako si ga posložiš".
