UMJESTO BOŽIĆNICE
Stiže prvi dodatak na mirovinu: "Što ću s tim? Velik mi je izbor, imam puno računa za poplaćati"
Ovoga bi tjedna, prema najavama, trebala započeti isplata godišnjeg dodatka na mirovinu. Taj dodatak, kolokvijalno nazvan i 13. mirovinom, ove godine bit će prvi puta isplaćen, dobit će ga svi umirovljenici, a iznos će ovisiti o godinama radnog staža.
Vlada je koncem listopada donijela odluku da vrijednost godišnjeg dodatka iznosi šest eura za jednu godinu mirovinskoga staža. Premijer Andrej Plenković izjavio je tada da će to biti nastavak pobiljšanja položaja umirovljenika. S obzirom na prosječni radni staž umirovljenika, isplaćeni dodatak u prosjeku će biti oko 170 eura. Za one s punim radnim stažom od 40 godina, iznos dodatka bit će 240 eura.
Umirovljenicima koji primaju obiteljsku mirovinu, godišnji dodatak bit će određen prema mirovinskom stažu temeljem kojeg je određena obiteljska mirovina nakon smrti osiguranika, odnosno supružnika. I korisnicima invalidskih mirovina, kao i onima s beneficiranim radnim stažem, godišnji dodatak računat će se na temelju mirovinskog staža prema kojemu im je određena mirovina.
Osim toga, godišnji dodatak na mirovinu neće podlijegati oporezivanju, a izuzet je i od ovrhe, s tim da osiguranik u tom slučaju mora imati zaštićeni račun na koji će mu uplata biti automatski preusmjerena.
"Da ide i božićnica, onda bi to bilo nešto"
Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) smatra da je iznosom godišnjeg dodatka iskazano veliko nepoštivanje ljudima koji su odradili svoj radni vijek.
"Da uz njega ide i božićnica, onda bi to bilo nešto. Ovako se iz iznosa godišnjeg dodatka od šest eura po godini staža, vidi kako se poštuje rad u Hrvatskoj. Znam da će mnogi umirovljenici reći da "bolje išta, nego ništa" no osobno smatram da je taj iznos ispod svake razine. Najžalosnije je što su umirovljenici s malim mirovinama naučili štedjeti na svemu pa niti ne znaju za bolje. Većina će taj novac potrošiti plaćajući neke dugove ili da unucima kupe nešto malo više za Božić nego inače. Taj novac dođe u vrijeme kad i najbrže ode. Onda će doći siječanj pa ćemo svi skupa plakati jer će cijene otići gore, struja, plin i ostalo, i to puno više nego što su rekli da će biti inflacija", kaže.
"Htjeli je računati kao povećanje prosječne mirovine"
Stanišić kaže kako su u Vladi, za razliku od europskih zemalja koje isplaćuju 13. pa i 14. mirovinu (Austrija, Španjolska i Portugal, na primjer) 'izmislili' godišnji dodatak radi nominalnog povećanja prosječne mirovine.
"To im je bila prva nakana, da se računa kao povećanje prosječne mirovine kako bi podlijegalo oporezivanju. No na kraju su ipak prihvatili sugestiju da to baš ne bi bilo pametno. Kako ćeš nekome povećati prosječnu mjesečnu mirovinu jednokratnim godišnjim dodatkom? Kakvo bi to bilo povećanje? Za one s najnižim mirovinama, nikakvo. Bolje bi bilo da su taj godišnji dodatak ipak nazvali božićnicom", smatra predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.
Dodatak stiže skupa s poskupljenjima
Ni predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika nema dobro mišljenje o Vladinom godišnjem dodatku na mirovine.
"Mi taj dodatak smatramo klasičnom prevarom i skretanjem pažnje s drugih umirovljeničkih tema. Isključena je priča o stvarnoj 13. mirovini, o paketima pomoći za umirovljenike i o božićnici. Umjesto toga, Vlada je sve to strpala u ovaj trajni godišnji dodatak. A tih šest eura po godini staža sramtno je i ponižavajuće za sve umirovljenike. Najgore je što su neke umirovljeničke stranke i udruge to prihvatile", smatra Špika.
On podsjeća da s godišnjim dodatkom na mirovinu umirovljenicama istodobno stižu uplatnice za struju 15-ak posto veće nego dosad, jedinice lokalne samouprave dižu cijene komunalnih usluga, a stiže i poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja.
"Koliko daju, toliko će i uzeti"
"Pa kao u reklami - ali to nije sve! Vidjeli ste da jedinice lokalne samouprave drastično dižu cijene domova za umirovljenike. Na kraju ispada da će kroz razne druge troškove, poreze i namete država uzeti dvaput više. A to onda nije pomoć, nego uvreda za zdrav razum", kaže Špika.
Ili, jednostavnije rečeno, prosječni iznos godišnjeg dodatka na mirovinu - 180 eura - bit će jednak novom godišnjem iznosu police dopunskog osiguranja
"U prosjeku je to isto. Koliko daju, toliko će i uzeti. Broj umirovljenika u zoni siromaštva svakog mjeseca je sve veći. Samim time pada u vodu priča kako umirovljenici žive sve bolje. Mirovine rastu samo nominalno, ne i stvarno", poručuje predsjednik BUZ-a.
"Radovat će se unuci"
A gospođu Mirjanu, umirovljenicu iz jednog mjesta u okolici Zagreba, pitali smo što će s godišnjim dodatkom. Je li već odlučila kako će raspodijeliti manje od 170 eura koliko treba dobiti ovih dana?
"Imam puno izbora, a radije bih da nemam, jer imam puno računa za poplaćati. Dio ću dati unucima za Božić, oni će biti najveći dobitnici. Njima država diže božićni džeparac od baka i djedova", kaže kroz šalu.
Potom ozbiljnije dodaje da će joj taj godišnji dodatak dobro doći da "uhvati malo zraka" na kraju godine, kada su troškovi života ponajveći.
"Već iza Božića i Nove godine počinje nova borba. U prvom mjesecu više neću ni znati da sam dobila taj dodatak", kaže ova umirovljenica.
