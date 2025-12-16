Stiže prvi dodatak na mirovinu: "Što ću s tim? Velik mi je izbor, imam puno računa za poplaćati"

"Da uz njega ide i božićnica, onda bi to bilo nešto. Ovako se iz iznosa godišnjeg dodatka od šest eura po godini staža, vidi kako se poštuje rad u Hrvatskoj. Znam da će mnogi umirovljenici reći da "bolje išta, nego ništa" no osobno smatram da je taj iznos ispod svake razine. Najžalosnije je što su umirovljenici s malim mirovinama naučili štedjeti na svemu pa niti ne znaju za bolje. Većina će taj novac potrošiti plaćajući neke dugove ili da unucima kupe nešto malo više za Božić nego inače. Taj novac dođe u vrijeme kad i najbrže ode. Onda će doći siječanj pa ćemo svi skupa plakati jer će cijene otići gore, struja, plin i ostalo, i to puno više nego što su rekli da će biti inflacija", kaže.