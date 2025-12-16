Milanović: Iza stava kojeg čujem od mnogih pametnjakovića u EU-u, stoji još nekoliko stotina leševa

Predsjednik je pojasnio da smatra kako je to bazični pristup prema birokraciji i prema onima koji su neizabrani odnosno „nisu demokratski izabrani“. „Ja to nikada nisam nazivao 'duboka država' iz razloga što Europska unija nije država i što se tiče mene i svih koji razmišljaju na taj način, neće nikada ni postati država jer to je put u propast. Ali, udruženje i način djelovanja europskih slobodnih država i nacionalnih država - to da“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši da Europsku uniju vidi kao prostor tolerancije, slobode, putovanja, ali nikako „kao okomiti, vertikalni pristup u kojem navodno svi odlučujemo u zajednici sretnih i razdraganih nacija, a u stvari odlučuje njih nekoliko“.