Kako će Vlada pomoći građanima i što će poduzeti protiv "benzinskog turizma"? Plenković predstavlja nove mjere

23. ožu. 2026. 07:35
Zbog poremećaja na tržištu energenata uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku, Vlada će danas na sjednici donijeti Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Paket, uz ostalo, sadrži:

  • ograničavanje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, 
  • izmjenu Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, 
  • nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika,
  • pomoć poljoprivrednicima i energetskim subjektima, socijalno ugroženim građanima

Osiguranje sigurnosti opskrbe

Jedan od ključnih fokusa Vlade je osiguranje sigurnosti opskrbe, koja, kako je u nedjelju nakon sastanka užeg kabineta Vlade naglasio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ni u jednom trenutku nije upitna.

Međutim, pojavio se novi izazov, takozvani "benzinski turizam". Zbog nestašica energenata u okolnim zemljama, posljednjih je dana zabilježen povećan pritisak na benzinske postaje u pograničnim područjima. Vlada stoga planira uvesti mjere za odvraćanje građana susjednih država od masovnog dolaska po gorivo u Hrvatsku.

Prije sjednice Vlade zakazane za 11 sati, mjere će biti predstavljene na sastancima u Banskim dvorima parlamentarnoj većini te socijalnim partnerima.

