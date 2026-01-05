Kako žive umirovljenici u Hrvatskoj i što ih očekuje u 2026.?

"Ja sam u zadnjih par mjeseci slušala i od ministra i premijera od riječi do riječi, kao da su naučili pjesmicu napamet i cijelo vrijeme to ponavljaju. Drže se one da je ponavljanje majka znanja i da će nekome ući u uši pa će tome i povjerovati. To lijepo zvuči, ali u stvarnosti to nije tako", rekla je Višnja Stanišić, komentirajući izjave resornog ministra.