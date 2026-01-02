Plaće rastu, a mirovine stagniraju: Tri skupine umirovljenika na svega oko 30 posto udjela

Najniži udio mirovine u plaći imali smo 2021. godine, kada je pao sa 45 na 43 posto. Za očekivati je da će primanja umirovljenika sve bolje stajati u odnosu na ona radnička. Mirovine će iznova biti usklađene od 1. siječnja ove godine, ali taj će učinak umirovljenici osjetiti tek na isplati u travnju. Isto tako, od 1. siječnja porasle su invalidske mirovine, što će se vidjeti na isplati u veljači, dok do kraja ožujka HZMO ima vremena da prijevremenim umirovljenicima od 70 i više godina ukine penalizaciju. Sve će to utjecati na rast prosječne mirovine, a samim time i udio mirovine u plaći.