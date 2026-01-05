U četvrtak 8. siječnja 2026. počinje isplata mirovina za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Oglas
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na info telefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
Oglas
Oglas