hzmo

Počinje isplata mirovina za prosinac 2025.


N1 Info

05. sij. 2026. 12:36
umirovljenici
Pixabay/Ilustracija

U četvrtak 8. siječnja 2026. počinje isplata mirovina za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na info telefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.

Teme
isplata mirovina mirovine

