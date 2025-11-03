Kaniški (HDZ) o SDP-ovoj tužbi: To nije borba za demokraciju

Nakon što su u ponedjeljak varaždinski SDP-ovci objavili da su zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za varaždinskog župana podnijeli tužbu Europskom sudu za ljudska prava i kaznenu prijavu DORH-u, zastupnik HDZ-a Goran Kaniški nazvao je to još jednim političkim performansom.
U priopćenju Gorana Kaniškog, koji je i potpredsjednik ŽO HDZ-a Varaždinske županije, tvrdi se da u SDP-u tako pokušavaju prikriti vlastiti izborni neuspjeh, umjesto da pokažu poštovanje prema volji birača.
„Pojedini čelnici SDP-a ponovno posežu za dramatičnim izjavama i teorijama zavjere kako bi stvorili privid političkog pritiska i skrenuli pozornost sa činjenice da su izgubili, i to u poštenim, slobodnim i transparentnim izborima koje su potvrdila sva nadležna tijela, od ŽIP-a i DIP-a do Ustavnog suda”, ističe Kaniški.
Dodaje da su ista izborna povjerenstva i birački odbori sudjelovali i u procesu izbora svih gradonačelnika i načelnika te svih gradskih i općinskih vijeća. „Po tome, kada smo zadovoljni s izbornim rezultatom prihvaćamo njihov rad, a kad gubimo dižemo protiv njih tužbe.”
Kaniški smatra da su državne institucije svoj posao odradile u skladu sa zakonom, a pokušaji da se svaka izborna pobjeda protiv SDP-a predstavi kao krađa već su postali otrcani scenarij.
„To nije borba za demokraciju, nego pokušaj da se kroz javne istupe i medijske predstave održi politička vidljivost tamo gdje birači jasno poručuju da je nema”, smatra Kaniški.
Dodaje da građani Varaždinske županije zaslužuju mir, stabilnost i nastavak rada za razvoj županije, a ne beskrajne SDP-ove političke predstave. Ističe da se demokracija ne brani konferencijama za medije i insinuacijama, nego poštivanjem rezultata izbora.
„Za građane i razvoj Varaždinske županije bori se s konkretnim razvojnim projektima, a ne s ovakvim političkim igrokazima. SDP-ovo zadiranje u demokratske procese spada u vrhunac političke nemoći i gubljenje obraza stranke koja bi trebala biti najveća oporbena stranka”, stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
