Kapetan rukometaša: Zaslužili smo doček s Thompsonom

“Reći ću odmah u ime cijele ekipe da se mi ne želimo miješati u politiku, mi smo sportaši”, rekao je Martinović, ističući da “smo se mi borili na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama”, izjavio je kapetan u nedjelju u zračnoj luci uoči povratka u Hrvatsku.