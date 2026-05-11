Karlovačka policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 22-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da je sudjelovao u krijumčarenju migranata tijekom kojeg su četiri strane osobe preminule u kombiju na području općine Netretić.
Kako je priopćila Policijska uprava karlovačka, prijava je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici EU-a ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti.
Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PU karlovačke i Policijske postaje Duga Resa, provedenim u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu, utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni 3. svibnja u večernjim satima, na zasad neutvrđenoj lokaciji na području Ličko-senjske županije, iz koristoljublja u kombi austrijskih registracijskih oznaka ukrcao više stranih državljana.
Sumnja se da ih je potom u nehumanim uvjetima prevozio preko teritorija Hrvatske do mjesta Donje Prilišće na području općine Netretić. Tijekom vožnje četiri strana državljana su preminula u vozilu.
Prema navodima policije, osumnjičeni je u Donjem Prilišću iz kombija iskrcao tijela preminulih, kao i ostale preživjele strane državljane, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru. Točan uzrok smrti četvero preminulih bit će poznat nakon provedenog vještačenja.
Budući da je osumnjičeni trenutačno nedostupan hrvatskim državnim tijelima, za njim je raspisana potraga.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja
Policija je također utvrdila da su svi zatečeni strani državljani nezakonito ušli u Hrvatsku.
Jedan od dvojice stranih državljana koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja bili hospitalizirani u međuvremenu je otpušten iz zdravstvene ustanove. On je, kao i još 13 neozlijeđenih stranih državljana, izrazio namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu pa je prema njima postupano sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
Prema istom zakonu postupat će se i prema drugom hospitaliziranom stranom državljaninu nakon njegova otpuštanja iz bolnice.
Iz PU karlovačke navode kako se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
