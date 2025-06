"Ljudi nisu šokirani korupcijom u zdravstvu jer je javna tajna da je teško doći do liječnika, da su liste čekanja duge, da vrlo često morate nekoga poznavati da biste uopće došli do nekog pregleda, što nije prihvatljivo, ali to je, nažalost, tako. To znači da naši građani nemaju dohvatljivu zdravstvenu zaštitu i nemaju joj svi jednak pristup. No, građani to ne prijavljuju jer ne vjeruju hrvatskom pravosuđu", dodala je.