Kekin odgovorila Miletiću: "To što činite užasno je i tužno"

"I reći ću Vam još nešto, pozivate se na Boga non stop, Bog u kojeg vjeruju neki moji stranački kolege, Bog u kojeg vjeruju moji roditelji primjerice, nije Bog koji sije mržnju prema drugačijima. A Vas i Vaše kolege pozivam da si zamislite sljedeće. Ja sam majka. Imam dvoje djece koju neizmjerno volim kao svaka mama. Moja djevojčica ima 13 godina, u dobi je kad su vršnjaci i njihovo mišljenje prevažni, a društvene mreže sveprisutne. Zamislite na trenutak kako se osjeća ta djevojčica kada joj iskoči ili joj školski kolege pokažu video u kojem Vi - moj kolega s posla - tvrdite da joj je mama pedofil.