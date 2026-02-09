Ivana Kekin traži ograničeno korištenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

O najnovijem istraživanju rejtinga stranaka, prema kojem Možemo bilježi rast, Kekin je zaključila da zajedno sa SDP-om imaju 4 postotna poena više od HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera. „Mi i SDP smo u prednosti već više od godinu dana pred HDZ-om i njihovim partnerima, to je važno da građani vide da je moguće, vjerojatno i izgledno, maknuti HDZ s vlasti na idućim izborima”, kazala je.

Druga poruka ankete, dodala je, da je HDZ porastao na račun toga da je „pojeo vlastitu djecu” jer su pali Most, Domovinski pokret, Marija Selak Raspudić itd.