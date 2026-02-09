Oglas

POKRENULI I PETICIJU

Ivana Kekin traži ograničeno korištenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Hina
09. velj. 2026. 13:46
Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin najavila je u ponedjeljak inicijativu za prikupljanje zastupničkih potpisa kako bi na dnevni red rasprave u Hrvatskom saboru došao prijedlog zakona te stranke o regulaciji korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina.

Klub Možemo! prije dva mjeseca  uputio je u proceduru prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece, prvi takav u Hrvatskoj, i sada kreće u prikupljanje potpisa zastupnika kako bi došao na raspravu u Saboru,  kazala je Kekin na konferenciji za medije  u prostorijama  stranke.

Ističe kako su Australija, Španjolska, Danska, Norveška, Njemačka, Velika Britanija, Slovenija, Grčka i Francuska već regulirale ili najavljuju reguliranje društvenih mreža za mlađe od 15,  ili u nekim slučajevima od 16 godina.

„Dok platforme gomilaju profit, naša djeca gube mentalno zdravlje, provode ogroman dio svog vremena na društvenim mrežama, pri čemu su algoritmi koji upravljaju društvenim mrežama dizajnirani na način da korisnike zadrže što dulje na mreži, de facto da potiču ovisnost”, kazala je Kekin.

Znanstvena istraživanja, upozorila je, pokazuju porast anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja, pažnje, koncentracije, poremećaja hranjenja, samoozljeđivanja i suicidalnih ponašanja kod djece i mladih povezan s korištenjem društvenih mreža. „Što je dijete mlađe, posljedice su  teže”, kaže.

Klub Možemo! zakonom predlaže da djeca mlađa od 15 godina ne smiju koristiti društvene mreže bez pristanka roditelja. „Tražimo da se zdravlje djece stavi ispred profita”, poručila je Kekin.


"Piletić potezima moli za otkaz"

Stranka Možemo!  je također na svojim stranicama  pokrenula peticiju o reguliranju društvenih mreža za djecu i mlade. 

Kako bi se rasprava o nekom zakonu pogurala na dnevni red Sabora, potrebno je prikupiti  potpise najmanje 30 zastupnika.

Kekin je komentirala i odluku Upravnog suda o inkluzivnom dodatku, ocijenivši to još jednim udarcem za premijera Andreja Plenkovića. „Ministar (Marin) Piletić svojim potezima ostavlja dojam kao da moli da mu se da otkaz, pa nije jasno zašto Plenković ne usliši tu njegovu molbu”, rekla je Kekin.

"Mi i SDP smo u prednosti već više od godinu dana pred HDZ-om"

O najnovijem istraživanju rejtinga stranaka, prema kojem Možemo bilježi rast, Kekin je zaključila da zajedno sa SDP-om imaju 4 postotna poena više od HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera. „Mi i SDP smo u prednosti već više od godinu dana pred HDZ-om i njihovim partnerima, to je važno da građani vide da je moguće, vjerojatno i izgledno, maknuti HDZ s vlasti na idućim izborima”, kazala je.
Druga poruka ankete, dodala je, da je HDZ porastao na račun toga da je „pojeo vlastitu djecu” jer su pali Most, Domovinski  pokret, Marija Selak Raspudić itd.

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus objavio je istraživanje CRO Demoskop za veljaču, prema kojem je vladajući HDZ porastao za 3 postotna boda u odnosu na kraj prošle godine, na 30,6 posto, SDP je porastao s 22,5 na 23,1 posto, a Možemo! s 12,4 na 13,3 posto. Desne stranke zabilježile su pad, Most sa 6,2 na 5,4 posto, Marija Selak Raspudić s 2,8 na 2,4 posto, a  Domovinski pokret  s 2,9 na 1,6 posto podrške.

Teme
Ivana Kekin Možemo društvene mreže prava djece

