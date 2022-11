Podijeli:







Nenada Hadžihajdića, poznatijeg pod nadimkom Mole, na YouTubeu prati 140 000 ljudi, pretežito mladih. Gejming i društvene mreže njemu su posao, a djeci i tinejdžerima koji ih koriste - izvor zabave i druženja u virtualnom.

“Pa definitivno imamo svi odgovornost kao youtuberi, influenceri, bez obzira. I svakim danom sve više učimo i trebamo raditi na sebi te odgovornosti prema mladima i djeci koja nas prate… Ta djeca zapravo rastu uz nas”, govori nam gejmer Mole.

Sve više vremena na društvenim mrežama

Svoj ovoj djeci jedno je zajedničko – rodili su se uronjeni u digitalni svijet pa sada kriju istu strast – osim igrica i ljubav za društvenim mrežama.

“Volim gledati videe, YouTubere kako igraju”, kaže 12-godišnji Mak.

I 13-godišnji Nemanja obožava društvene mreže.

“Sve, sve, Twitter, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, sve”, govori nam, a na pitanje provodi li puno vremena na njima, nesigurno i uz smiješak odgovara:

“Oh… Pola, pola…”

Tehnologija u svim aspektima života

Odgovor ovog dječaka mogu potvrditi i rezultati Instituta za društvena istraživanja. Djeca i mladi u odnosu na razdoblje prije pandemije sve više vremena provode ispred ekrana, koji postaju dominantna aktivnost u njihovom slobodnom vremenu, osobito kod onih starijih, srednjoškolaca, ali i kod djevojčica.

“Sama digitalna tehnologija sve više postaje dio života djece i mladih u Hrvatskoj, gotovo da nemate nikoga tko to ne koristi. Mi znamo da je to recimo u 5. razredu nešto manje od 2 posto učenika, u višim razredima osnovne i srednje taj postotak dolazi na 0,5 do 0,9 posto. Ulazi u sve aspekte života”, zaključuje Boris Jokić, ravnatelj Instituta za istraživanje.

Pa ih ponekad i remeti u izvršavanju svakodnevnih obaveza. Gotovo 43% mladih negativnim smatra utjecaj osobnog korištenja digitalnih tehnologija na vlastito učenje, 37,3% na kvalitetu slobodnog vremena. Brojni ispitani smatraju da digitalne tehnologije utječu i na mentalno zdravlje. A zabrinjava podatak da polovica ispitanika u 7. razredu među njima drži uvelike prisutan – Cyberbullying.

“Digitalna tehnologija je alat i sredstvo koje će pomaknuti naprijed i riješiti brojne izazove. Međutim, djeca i mladi je ne koriste na stvaralački način. Većinom je koriste za videoigre i to su dominantno dječaci, a djevojčice uvelike koriste digitalne uređaje za pregledavanje sadržaja, najviše na TikToku, te za komunikaciju.”

Trikovi roditelja i savjet psihologa

A kako bi ih odvukli iz digitalnog, svaki od roditelja ima svoju strategiju.

“Sport. Tu dolazimo na tenis pa engleski, njemački, škola i učenje. Izvannastavne aktivnosti su te koje ga malo koče da cijeli dan nije u tipkanju”, rekao nam je jedan otac.

“Više vremena provode s nama, nema da idu u svoje sobe nego su s nama”, dodaje drugi.

“Ucjena, prisila i sve ovako pedagoške metode koje funkcioniraju”, s osmjehom će još jedan naš sugovornik.

Psiholozi ističu da je oduzimanje mobitela kontraproduktivno. Umjesto kontroliranja koliko vremena provode na ekranu, treba s njima razgovarati o sadržaju kojeg pregledavaju.

“To je taj dio kritičkog promišljanja, sjednemo s njima, pogledamo sadržaj, razmišljamo o životu osobe koja stoji iza tog videa, kako je ona došla do tog mjesta, koliko je realno da se i mi nađemo, kakve su životne vrijednosti te osobe, želimo li mi ići u tom smjeru. I tako gradimo vrijeme koje provodimo skupa”, savjetuje psiholog Božidar Nikša Tarabić.

I pomažemo im izgraditi sliku svijeta kakva ona zapravo je, a ne kakvim se prikazuje putem novih tehnologija. Mladi su svjesni problema, a u tome im dobro dođe pomoć cijele zajednice.

