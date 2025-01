Hrvati idu na skijanje, a ovo su najtraženije destinacije: “Cijene su sada 30 posto povoljnije”

Podijeli :

Philippe DESMAZES / AFP / ilustracija

Skije se već naveliko oštre - jer Hrvati ovog vikenda kreću put skijališta!

Mnogi su početak ove godine oslobodili upravo za odlazak na skijanje. Najtraženije destinacije su naše susjedne zemlje, a tamo se u ovom razdoblju aranžmani mogu naći po znatno nižim cijenama, piše Dnevnik.hr.

“Bilježimo ove godine kad gledamo cijeli produkt skijanja 70% ukupnih rezervacija za tjedan koji je pred nama od 4. do 11. siječnja i zaista roditelji su spremni djecu izvaditi nekoliko dana iz škole, prvenstveno što su cijene u tom tjednu 30-35 posto povoljnije”, rekao je Dalibor Čangalić, voditelj proizvoda u turističkoj agenciji.

Skijanje u Austriji čak 30 posto jeftinije od srpskog Kopaonika

“Početak bukinga u listopadu je bio nešto bolji sa referentnim periodom godinu prije, međutim sad se to izjednačilo, na nivou je prošlogodišnjih dobrih rezervacija. I očekujemo da će do kraja skijaške sezone to biti na visokom nivou”, kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

Iako su cijene i ove godine rasle. Skuplje su skijaške karte, ali i smještaj.

“Međutim ove godine nije to značajniji porast, zavisno od vrste smještaja, od destinacija, bilježimo porast od najviše 10-ak posto”, kaže Žgomba.

“Sedmodnevno skijanje po osobi 7 polupansiona za tjedan 4. do 11. siječanj u principu su od 800 do 1000 eura po osobi, ako biste uzeli apartman za četvero cijena takvog aparmana je od tisuću do 1200 eura po tjednu”, rekao je Čangalić.

Najtraženije destinacije su Austrija, Slovenija i Italija. Tko hoće – nađe načina.

“Mnogi imaju love, a neki na kartice, na raznorazne kombinacije, rate i tako”, rekao je Ivan.

“Obično idemo u Italiju, tamo nam je najljepše, 4-5 dana. Dok se može ići ćemo. Oporavlja duh i tijelo”, rekao je Ivica.

Interes iz godine u godinu sve veći

“Potražnja za školama je velika, pogotovo obitelji koje imaju djecu, ali sve više i odraslih koji odlaze na skijanje van, i onda isto tako uzimaju školu skijanja”, rekla je Sandra Šutić, voditeljica turističke agencije.

Sport je ovo koji treba dobro naučiti.

“Mnogi pokreti u skijanju nisu specifični kao kod kretanja, hodanja trčanja skakanja”, rekao je Ivica Franjko, vlasnik ski servisa i učitelj skijanja.

“Sam teško čovjek dođe do nekih zaključaka što bi trebalo napraviti. To je drugačiji način kretanja. Što više koristiti učitelja skijanja”, dodao je Franjko.

Savjet za rekreativce ima i naša bivša skijašica:

“Ja uvijek samo govorim da je bitna ona priprema prije skijanja, da je najgore doći iz radnog stola, obući pancerice i krenuti. Prve tri runde i ja isto tako radim lagano, prvo vidim kakav je snijeg, kakvi su uvjeti i onda kad vidim koliko mogu i onda si dam malo gušta. Mislim da je sigurnost prije svega”, rekla je Nika Fleiss.

Ne manje važno je i održavati opremu.

“U svakom slučaju da bude sigurna oprema i barem je nakon svakih 6 do 8 skijaških dana malo dat prekontrolirati, često se ti rubnici oštete pa te skije nisu više adekvatne za izvođenje određenih zavoja”, kaže Franjko.

Ovog vikenda dakle, pripremite se na pojačan promet prema skijaškim destinacijama, a uz opremu za skijanje, ne zaboravite i zimsku opremu na automobilima.

