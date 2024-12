Koliko eura po godini staža za 13. mirovinu?

Podijeli :

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović gostovala je u Studiju uživo kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirala dodatak od 80 eura koji je Vlada najavila da će umirovljenicima biti isplaćeno uoči Božića i pregovore o 13. mirovini.

Kaže da se većina umirovljenika s kojima su razgovarali slaže s tim da svi trebaju dobiti isti iznos. “Pa smo ovaj puta pokušavali uvjeriti i premijera da bi taj jednaki iznos svakako možda bio i pozitivnije dočekan, nego da radimo cenzuse”, tvrdi Petrović.

Petrović ne smatra da je ovaj božićni dodatak stigao kao predizborni trik, ali bez obzira na to, tvrdi da umirovljenici nisu u dobrom položaju.

“Jedino je točno da smo 2024. godine zaboravljeni, gurnuti na marginu i prevareni. Obećanja i dogovori koje smo postigli na zadnjoj sjednici Nacionalnog vijeća u studenom prošle godine nisu ostvarena, ali jesu sebi preko noći na brzinu usred ljeta digli za 80 posto osnovicu plaće dužnosnika. Točno je da su nas zaboravili i odgurnuli”, kazala je Petrović.

Petrović je otkrila kako teku pregovori o 13. mirovini.

Svaka zemlja ima svoj model 13. mirovine, a onaj koji je za Hrvatsku predložio ministar Piletić, nije umirovljenicima po volji.

“Naš model je predložio gospodin Piletić, valjda u dogovoru s ministrom financija, da bi to bilo tri eura po godini staža. Mi smo reagirali oštro, pa je onda on predložio pet eura i to smatramo itekako mizernim iznosom. Mi smatramo da svatko treba dobiti barem 10 eura kao nekakvu bazu, a onda na to po godini osobnog staža još pet eura za svaku godinu. To bi bilo oko 460 eura za one s 40 god staža”, objasnila je Petrović.

